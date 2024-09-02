'Türkiye askerlerini Suriye'den çekmeye hazır'. Rusya'dan gündemi sarsacak açıklama

Türkiye ile Suriye arasında son zamanlarda "normalleşme" sinyalleri veriliyor. Suriye lideri Beşar Esad, Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gerektiğini fakat bunun normalleşme görüşmeleri için bir şart olmadığını açıklamıştı.

Esad’ın açıklamalarından sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Türkiye’nin Suriye ve İran ile beraber , Ankara-Şam ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek üzere toplantı yapmayı planladıklarını açıkladı.

"TÜRKİYE ASKERLERİNİ SURİYE'DEN ÇEKMEK İÇİN GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Sergey Lavrov, "Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmek konusunda görüşmeye hazır olduğunu ancak henüz belirli koşullar üzerinde anlaşmaya varılmadığını" ifade etti.

Lavrov, Türkiye’nin buna hazır olduğunu ancak henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Lavrov, “Mültecilerin geri dönüşü, Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemler hakkında konuşuyoruz" dedi.

Lavrov, normalleşme süreciyle ilgili ise "Suriye hükümetine göre Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den nihai olarak çekilmesine ilişkin net bir karar alınması gerekiyor" dedi.