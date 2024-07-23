Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (21. Bölge Müdürlüğü)’Nden Kamulaştırma İlanı

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI



Ordu il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 16/03/2020 tarih, 6-223 no’lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 362 435 13 73 telefon numarasından bilgi alması ve Yenimahalle Mah. Atatürk Bul 3. Kısım Platin Ofis İş Merkezi No: 43 Kat: 6 Atakum / Samsun adresinde bulunan TEDAŞ 21. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) müracaatta bulunması rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi



İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı ALTINORDU KÖKENLİ 150 1 HİKMET BAYAZIT MEHMET ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 ASLI ÖZSOY MEHMET ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 DİLEK ÖZSOY MEHMET ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 ENGİN ŞENSOY ABDULLAH ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 FERDANE KIRAÇ SÜLEYMAN ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 FİGEN AKPULAT FİKRET ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 FİKRİ KIRAÇ FİKRET ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 FİLİZ KIRAÇ ERTEN FİKRET ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 HAFİZE ÖZSOY MEHMET ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 HANİFE YILDIZ FİKRİ ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 LÜTFİYE ALTUNEL MEHMET ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 MERAL DİNLER MEHMET ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 MURAT ÖZSOY MEHMET ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 MUSTAFA ORHUN ÜZÜM İRFAN ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 SALİH ŞENSOY ABDULLAH ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 ŞÖHRET YAVAŞ FİKRİ ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 ŞÜKRÜ KIRAÇ FİKRİ ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 TARIK ÖZSOY ALİ ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 TAŞKIN ÖZSOY ALİ ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 TEVFİK YILMAZ ALİ ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 TURGAY KIRAÇ FİKRİ ALTINORDU KÖKENLİ 169 5 ZİYNET ÖZSOY DURSUN ALTINORDU KÖKENLİ 169 7 ERSİN METİNER MEHMET ALTINORDU KÖKENLİ 169 7 TEVFİK YILMAZ ALİ ALTINORDU KÖKENLİ 169 8 ERSİN METİNER MEHMET ALTINORDU KÖKENLİ 169 8 TEVFİK YILMAZ ALİ

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