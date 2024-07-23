Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (21. Bölge Müdürlüğü)’Nden Kamulaştırma İlanı

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TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI


Ordu il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 16/03/2020 tarih, 6-223 no’lu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 362 435 13 73 telefon numarasından bilgi alması ve Yenimahalle Mah. Atatürk Bul 3. Kısım Platin Ofis İş Merkezi No: 43 Kat: 6 Atakum / Samsun adresinde bulunan TEDAŞ 21. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) müracaatta bulunması rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçesiKöy/MahalleAda NoParsel NoAdı SoyadıBaba Adı
ALTINORDUKÖKENLİ1501HİKMET BAYAZITMEHMET
ALTINORDUKÖKENLİ1695ASLI ÖZSOYMEHMET
ALTINORDUKÖKENLİ1695DİLEK ÖZSOYMEHMET
ALTINORDUKÖKENLİ1695ENGİN ŞENSOYABDULLAH
ALTINORDUKÖKENLİ1695FERDANE KIRAÇSÜLEYMAN
ALTINORDUKÖKENLİ1695FİGEN AKPULATFİKRET
ALTINORDUKÖKENLİ1695FİKRİ KIRAÇFİKRET
ALTINORDUKÖKENLİ1695FİLİZ KIRAÇ ERTENFİKRET
ALTINORDUKÖKENLİ1695HAFİZE ÖZSOYMEHMET
ALTINORDUKÖKENLİ1695HANİFE YILDIZFİKRİ
ALTINORDUKÖKENLİ1695LÜTFİYE ALTUNELMEHMET
ALTINORDUKÖKENLİ1695MERAL DİNLERMEHMET
ALTINORDUKÖKENLİ1695MURAT ÖZSOYMEHMET
ALTINORDUKÖKENLİ1695MUSTAFA ORHUN ÜZÜMİRFAN
ALTINORDUKÖKENLİ1695SALİH ŞENSOYABDULLAH
ALTINORDUKÖKENLİ1695ŞÖHRET YAVAŞFİKRİ
ALTINORDUKÖKENLİ1695ŞÜKRÜ KIRAÇFİKRİ
ALTINORDUKÖKENLİ1695TARIK ÖZSOYALİ
ALTINORDUKÖKENLİ1695TAŞKIN ÖZSOYALİ
ALTINORDUKÖKENLİ1695TEVFİK YILMAZALİ
ALTINORDUKÖKENLİ1695TURGAY KIRAÇFİKRİ
ALTINORDUKÖKENLİ1695ZİYNET ÖZSOYDURSUN
ALTINORDUKÖKENLİ1697ERSİN METİNERMEHMET
ALTINORDUKÖKENLİ1697TEVFİK YILMAZALİ
ALTINORDUKÖKENLİ1698ERSİN METİNERMEHMET
ALTINORDUKÖKENLİ1698TEVFİK YILMAZALİ

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064954