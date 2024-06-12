Türkiye EURO 2024'te ikinci sırada

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımımız'ın mücadele edecek en genç ikinci takım olduğu ortaya çıktı.

Şampiyonanın en genç takımı 25,3 yaş ortalamasıyla Çekya. Türkiye'nin yaş ortalaması ise 25,8.

EURO 2024'te 28,2 yaş ortalamasına sahip İskoçya ise en yaşlı takım olarak göze çarptı.

Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yer alan Çekya, en genç takım ünvanıyla EURO 2024'e katılacak.

Çekya, 25,3 yaş ortalamasıyla turnuvada mücadele edecek.

Slavia Prag'dan 20 yaşındaki Matej Jurasek, takımın en genç oyuncusu olarak ön plana çıktı.

West Ham United'dan Vladimir Coufal ve Slavia Prag’dan Tomas Holes ise 31 yaşla takımın en tecrübeli isimleri olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın grubundaki diğer ekiplerden Portekiz 27 ve Gürcistan 27,2 yaş ortalamasıyla turnuvaya katılacak.

EURO 2024'te mücadele edecek takımların yaş ortalamaları şöyle:

Çekya 25,3

Türkiye 25,8

İngiltere 26,1

Ukrayna 26,3

Hollanda 26,4

İtalya 26,5

Avusturya 26,8

Fransa 26,9

Belçika 26,9

Portekiz 27

İspanya 27

Romanya 27

Gürcistan 27,2

Slovakya 27,3

Arnavutluk 27,3

Slovenya 27,3

Sırbistan 27,4

Macaristan 27,4

Danimarka 27,7

Hırvatistan 27,7

İsviçre 27,7

Polonya 27,8

Almanya 28,1

İskoçya 28,2