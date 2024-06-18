Türkiye Gürcistan maçı öncesi flaş gelişme

A Milli Takım, EURO 2024'te açılışı bugün yapıyor.

F Grubu ilk maçında Türkiye, Gürcistan ile karşılaşacak.

Almanya'da Dortmund'da oynanacak maça Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve Almanya'yı adeta salladı.

Mücadele, bugün TSİ 19.00'da başlayacak.

Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya mücadele edecek.

Bu maç ise TSİ 22.00'de oynanacak.

Signal Iduna Park'ta oynanacak maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI

Dortmund'ta yoğun sağanak yağışı başladı.

Rüzgar şiddetini iyice arttırdı.