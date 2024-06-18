Türkiye Gürcistan maçı öncesi flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Gürcistan maçı öncesi flaş gelişme

Almanya'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, bugün Gürcistan ile karşılaşacak. Dortmund'da yapılacak maç öncesi yağmur şiddetini arttırdı.

A Milli Takım, EURO 2024'te açılışı bugün yapıyor.

F Grubu ilk maçında Türkiye, Gürcistan ile karşılaşacak.

Almanya'da Dortmund'da oynanacak maça Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve Almanya'yı adeta salladı.

Mücadele, bugün TSİ 19.00'da başlayacak.

Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya mücadele edecek.

Bu maç ise TSİ 22.00'de oynanacak.

Signal Iduna Park'ta oynanacak maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

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SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI
Dortmund'ta yoğun sağanak yağışı başladı.

Rüzgar şiddetini iyice arttırdı.

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