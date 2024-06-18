Türkiye Gürcistan maçının ilk 11'leri belli oldu. Montella'dan şaşırtan karar

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor.
Almanya'da düzenlenen turnuvada F Grubu'nun açılış maçında Türkiye, Gürcistan ile karşılaşacak.
Kritik öneme sahip olan maçın ilk 11'leri belli oldu.
İŞTE İLK 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia
MONTELLA'DAN SAMET AKAYDİN KARARI
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, şaşırtan bir karara imza atarak geçtiğimiz maçta hatalarıyla tepki alan Samet Akaydin'i ilk 11'de tercih etti.
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