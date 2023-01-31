31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Tarık Ünlü: Dünya şampiyonu olabilecek sporcular ülkemizden çıkacak

Tarık Ünlü: Dünya şampiyonu olabilecek sporcular ülkemizden çıkacak

Türkiye Halter Federasyou Başkanı Tarık Ünlü önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 18:30
Takip Et

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tarık Ünlü'den flaş açıklama

Tarık Ünlü: Dünya şampiyonu olabilecek sporcular ülkemizden çıkacak
+
Aa
-

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Belki bir Naim Süleymanoğlu yetiştiremeyebiliriz ama onun yolunda yürüyecek, olimpiyatlarda madalya alabilecek, dünya şampiyonu olabilecek sporcular mutlaka Türkiye'de yetişecek." dedi.

 

Tarık Ünlü, Sadık Dirim Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Türkiye Şampiyonası düzenlenen Tokat'ta yaptığı açıklamada, halter sporunun geleceğinden umut vadettiğini söyledi.

"HALTER OLİMPİYATLARIN TEMELİ"

Halterin olimpiyatların temeli olduğunu vurgulayan Ünlü, "İlk olimpiyatlardan beri var olan bir spor. Halter sporunun gözden düşmesi mümkün değil. Son yıllara baktığınız zaman, halterde sporcu sayısında sürekli artış var, hem bayan hem erkek sporcuda.

Kulüp sayısında ciddi bir artış var. Halter müsabakalarına katılan il sayısında artış var. Asla halter sporunda düşüş yok." diye konuştu.

"DÜNYA ŞAMPİYONLARI TÜRKİYE'DE YETİŞECEK"

Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi sporcuların dünyada az bulunduğuna dikkati çeken Ünlü, "Onlar istisna sporcular.

Burada şu bir gerçek. Belki bir Naim Süleymanoğlu yetiştiremeyebiliriz ama onun yolunda yürüyecek, olimpiyatlarda madalya alabilecek, dünya şampiyonu olabilecek sporcular mutlaka Türkiye'de yetişecek" ifadesini kullandı.

"BAŞARILI GÜNLERE KAVUŞACAK"

Bir süre önce olimpiyatlar için kota müsabakasının yapıldığını belirten Ünlü, "Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç altın madalya aldı.

Çok genç bir sporcu. Bu da bize Türk halterinin yürüdüğü yolun doğru olduğunu, gelecekte çok daha başarılı günlere kavuşacağını gösteriyor." dedi.

2500'ÜN ÜZERİNDE AKTİF SPORCU VAR

Ünlü, 2018'de Gençlik Olimpiyatları'nın yapıldığını dile getirerek, "Gençlerde olimpiyat şampiyonu olan 2 sporcumuz var. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar aldılar.

Türkiye Halter Federasyonu olarak geleceğe dönük her şeyin en iyisini yapmayı kulüpler, antrenörlerimiz ve sporcularımız ile el ele vererek başaracağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Ünlü, 2 bin 500'ün üzerinde aktif olarak halter yapan sporcuları bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
2
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
3
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
4
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
5
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
6
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
7
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Üçüncü kattan aşağı ağabeyinin üstüne düştü
﻿ Üçüncü kattan aşağı ağabeyinin üstüne düştü
﻿ Üçüncü kattan aşağı ağabeyinin üstüne düştü
﻿Çorum'da sır ölüm
﻿Çorum'da sır ölüm
﻿Çorum'da sır ölüm
﻿Abdi İpekçi mezarı başında anılacak
﻿Abdi İpekçi mezarı başında anılacak
﻿Abdi İpekçi mezarı başında anılacak
﻿Su alanı yüzde 10 seviyesine düştü
﻿Su alanı yüzde 10 seviyesine düştü
﻿Su alanı yüzde 10 seviyesine düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.