Türkiye için 'Şengün'... Polonya geçildi, yarı final geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye için 'Şengün'... Polonya geçildi, yarı final geldi

Türkiye A Basketbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 91-75 yenerek yarı finale yükseldi. 12 Dev'in yıldızı Alperen Şengün, 19 sayı, 10 asist 12 ribauntla triple-double yaptı. Millilerin yarı finaldeki rakibi Yunanistan - Litvanya karşılaşmasının galibi olacak.

A Milli Basketbol Takımımız, Riga’da oynanan EuroBasket Çeyrek Finali’nde Polonya’yı 88-77 mağlup ederek 24 yıl sonra yarı finale yükseldi.

ALPEREN ŞENGÜN ŞOV YAPTI

Alperen Şengün 19 sayı, 10 asist 12 ribauntla triple-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

12 DEV ADAM YARI FİNALDE RAKİBİNİ BEKLİYOR

Milliler yarı finalde Yunanistan - Litvanya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

EUROBASKET 1957'DEN BU YANA İLK KEZ!

Polonya karşısında da galibiyete uzanan 12 Dev Adam, EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yaptı.

Son Haberler
Ünlü gazeteciden sarsıcı iddia: Suriye'de Türkiye'ye büyük tuzak!
Ünlü gazeteciden sarsıcı iddia: Suriye'de Türkiye'ye büyük tuzak!
Bahçelievler'deki binaya pankart asıldı. İstanbul İl Başkanlığı yeni adresi
Bahçelievler'deki binaya pankart asıldı. İstanbul İl Başkanlığı yeni adresi
Ergin Ataman gözyaşlarını tutamadı
Ergin Ataman gözyaşlarını tutamadı
Domenico Tedesco kimdir?
Domenico Tedesco kimdir?
Netanyahu'dan Doha saldırısı açıklaması!
Netanyahu'dan Doha saldırısı açıklaması!