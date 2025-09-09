Türkiye için 'Şengün'... Polonya geçildi, yarı final geldi

A Milli Basketbol Takımımız, Riga’da oynanan EuroBasket Çeyrek Finali’nde Polonya’yı 88-77 mağlup ederek 24 yıl sonra yarı finale yükseldi.

ALPEREN ŞENGÜN ŞOV YAPTI

Alperen Şengün 19 sayı, 10 asist 12 ribauntla triple-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

12 DEV ADAM YARI FİNALDE RAKİBİNİ BEKLİYOR

Milliler yarı finalde Yunanistan - Litvanya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

EUROBASKET 1957'DEN BU YANA İLK KEZ!

Polonya karşısında da galibiyete uzanan 12 Dev Adam, EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yaptı.