Türkiye ile KKTC arasında sağlık alanında yapılan anlaşma yürürlükte

Ankara'da 20 Aralık 2022 tarihinde imzalanan bu önemli anlaşma, iki ülke arasındaki sağlık hizmetleri ve tıbbi araştırmaların geliştirilmesine yönelik adımlar atılmasını sağlayacak. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, anlaşmanın onaylanmasıyla birlikte, her iki ülke hükümeti de sağlık ve tıp bilimleri alanında karşılıklı iş birliği ve destek mekanizmalarını güçlendirecek.

Bu iş birliği, her iki ülkenin sağlık sektörlerindeki standartların yükseltilmesi ve tıbbi bilgi alışverişinin artırılması gibi olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor. Anlaşmanın onaylanması, aynı zamanda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin de sağlık ve tıp bilimleri alanında pekiştirilmesine katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.