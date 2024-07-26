Türkiye ile KKTC arasında sağlık alanında yapılan anlaşma yürürlükte

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye ile KKTC arasında sağlık alanında yapılan anlaşma yürürlükte

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sağlık ve tıp bilimleri konularında iş birliği yapılmasını öngören anlaşma, Resmi Gazete'de ilan edilerek yürürlüğe girdi.

Ankara'da 20 Aralık 2022 tarihinde imzalanan bu önemli anlaşma, iki ülke arasındaki sağlık hizmetleri ve tıbbi araştırmaların geliştirilmesine yönelik adımlar atılmasını sağlayacak. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, anlaşmanın onaylanmasıyla birlikte, her iki ülke hükümeti de sağlık ve tıp bilimleri alanında karşılıklı iş birliği ve destek mekanizmalarını güçlendirecek.

Bu iş birliği, her iki ülkenin sağlık sektörlerindeki standartların yükseltilmesi ve tıbbi bilgi alışverişinin artırılması gibi olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor. Anlaşmanın onaylanması, aynı zamanda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin de sağlık ve tıp bilimleri alanında pekiştirilmesine katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

İlgili Haberler
LGS'de kontenjan değişikliği yapıldı
LGS'de kontenjan değişikliği yapıldı
Muğla açıklarında 3.8'lik deprem
Muğla açıklarında 3.8'lik deprem
O banka başvuruda bulunan müşterilerine bin TL yatırıyor
O banka başvuruda bulunan müşterilerine bin TL yatırıyor
Bakan Işıkhan Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile görüştü
Bakan Işıkhan Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile görüştü
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
İsrail askerleri yine Batı Şeria'ya baskın düzenledi
İsrail askerleri yine Batı Şeria'ya baskın düzenledi
Şanlıurfa’da korkutan orman yangını
Şanlıurfa’da korkutan orman yangını
Anket sonuçlandı. ABD'nin nüfusu yarıya inecek
Anket sonuçlandı. ABD'nin nüfusu yarıya inecek
İsrail'in bıraktığı esirler yaşadıkları işkenceleri anlattı
İsrail'in bıraktığı esirler yaşadıkları işkenceleri anlattı
Spiker olan annesini televizyonda görünce kendinden geçen minik
Spiker olan annesini televizyonda görünce kendinden geçen minik
Son Haberler
Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı: Dehşet anları kamerada! Gündem
Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı: Dehşet anları kamerada!
LGS'de kontenjan değişikliği yapıldı Gündem
LGS'de kontenjan değişikliği yapıldı
Muğla açıklarında 3.8'lik deprem Gündem
Muğla açıklarında 3.8'lik deprem
O banka başvuruda bulunan müşterilerine bin TL yatırıyor Ekonomi
O banka başvuruda bulunan müşterilerine bin TL yatırıyor
YKS tercihleri başladı: Doğru tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Gündem
YKS tercihleri başladı: Doğru tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası! İşte detaylar Ekonomi
THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası! İşte detaylar