Türkiye Kupası’nda 2. hafta programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı. 4-5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarına açılış gününde Beşiktaş Kırklarelispor’u ağırlayacak. Çarşamba günü ise Trabzonspor deplasmanda İskenderunspor’a konuk olurken Fenerbahçe, Erzurumspor’u ağırlayacak.

2. haftanın kapanış gününde Galatasaray deplasmanda Boluspor’a konuk olacak.

İşte TFF'nin açıkladığı fikstüre göre 2. hafta maçlarının tarihi:



4 ŞUBAT SALI

13.00 Kocaelispor - Sivasspor (D Grubu)

15.30 Başakşehir - Çorum FK (C Grubu)

18.00 Konyaspor - Eyüpspor (C Grubu)

20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor (D Grubu)



5 ŞUBAT ÇARŞAMBA



13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (A Grubu)

15.30 Sipay Bodrum FK - Antalyaspor (D Grubu)

18.00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (A Grubu)

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (B Grubu)



6 ŞUBAT PERŞEMBE



13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (B Grubu)

16.00 Boluspor - Galatasaray (C Grubu)

18.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük (A Grubu)

20.45 Göztepe - Gaziantep FK (B Grubu)