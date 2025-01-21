Türkiye Kupası’nda 2. hafta programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı. 4-5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarına açılış gününde Beşiktaş Kırklarelispor’u ağırlayacak. Çarşamba günü ise Trabzonspor deplasmanda İskenderunspor’a konuk olurken Fenerbahçe, Erzurumspor’u ağırlayacak.
2. haftanın kapanış gününde Galatasaray deplasmanda Boluspor’a konuk olacak.
İşte TFF'nin açıkladığı fikstüre göre 2. hafta maçlarının tarihi:
4 ŞUBAT SALI
13.00 Kocaelispor - Sivasspor (D Grubu)
15.30 Başakşehir - Çorum FK (C Grubu)
18.00 Konyaspor - Eyüpspor (C Grubu)
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor (D Grubu)
5 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (A Grubu)
15.30 Sipay Bodrum FK - Antalyaspor (D Grubu)
18.00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (A Grubu)
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (B Grubu)
6 ŞUBAT PERŞEMBE
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (B Grubu)
16.00 Boluspor - Galatasaray (C Grubu)
18.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük (A Grubu)
20.45 Göztepe - Gaziantep FK (B Grubu)