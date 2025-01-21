Türkiye Kupası’nda 2. hafta programı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Kupası’nda 2. hafta programı açıklandı

Türkiye Kupası’nda 2. hafta programı belli oldu. Açıklanan fikstüre göre Beşiktaş ve Fenerbahçe kendi evinde, Trabzonspor ve Galatasaray ise deplasmanda mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı. 4-5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarına açılış gününde Beşiktaş Kırklarelispor’u ağırlayacak. Çarşamba günü ise Trabzonspor deplasmanda İskenderunspor’a konuk olurken Fenerbahçe, Erzurumspor’u ağırlayacak.

2. haftanın kapanış gününde Galatasaray deplasmanda Boluspor’a konuk olacak.

İşte TFF'nin açıkladığı fikstüre göre 2. hafta maçlarının tarihi:

4 ŞUBAT SALI

13.00 Kocaelispor - Sivasspor (D Grubu)
15.30 Başakşehir - Çorum FK (C Grubu)
18.00 Konyaspor - Eyüpspor (C Grubu)
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor (D Grubu)

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (A Grubu)
15.30 Sipay Bodrum FK - Antalyaspor (D Grubu)
18.00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (A Grubu)
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (B Grubu)

6 ŞUBAT PERŞEMBE

13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (B Grubu)
16.00 Boluspor - Galatasaray (C Grubu)
18.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük (A Grubu)
20.45 Göztepe - Gaziantep FK (B Grubu)

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