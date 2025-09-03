Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! 3 maçta 20 gol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu maçları devam ediyor.

Şırnak Petrol Spor'u konuk eden Muş Spor Kulübü, maçı 8-0 kazanarak turu geçti.

Galibiyet gollerini 2. dakikada Emirhan Kayalar, 8. dakikada Bilal Budak, 11. dakikada Stanley Ohawuchi, 27 ve 39. dakikalarda Oğuzhan Akgün, 31. dakikada Ahmet Sun, 48. dakikada Ayetullah Korkmazer ve 86. dakikada Ahmet Tekin attı.

ALPEREN'DEN 4 GOL

Giresunspor ise deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor'u 7-0 mağlup etti.

Alperen Köşker (4), Şahin Dik (2) ve Emre Nizam kaydetti.

MALATYA TAKIMLARI KOZLARINI PAYLAŞTI

İki Malatya temsilcisi, Malatya Yeşilyurtspor ve Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele de 5 gole sahne oldu.

Mücadeleye etkili başlayan Yeşilyurtspor, 8. dakikada Muhammed Öztürk'ün golüyle öne geçti. 13. dakikada Mustafa Yılmaz farkı ikiye çıkarırken, 45+2'de bir kez daha sahneye çıkan Muhammed Öztürk ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

İkinci yarıya hızlı başlayan Yeşilyurtspor, 53. dakikada Mert Göze ile skoru 4-0'a taşıdı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Berkay Emre Sarısu'nun kaydettiği gol skoru belirledi: 5-0.