Türkiye Kupası'nda haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
BUGÜN (7 OCAK)
A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor
15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
D Grubu
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
21.00 Antalyaspor - Kocaelispor
8 OCAK ÇARŞAMBA
D Grubu
13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK
C Grubu
15.30 Eyüpspor - Boluspor
20.30 Galatasaray - Başakşehir FK
A Grubu
18.00 Trabzonspor - Alanyaspor
9 OCAK PERŞEMBE
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK - Göztepe
18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor
20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
C Grubu
15.30 Çorum FK - Konyaspor
Türkiye Kupası heyecanı, ilk hafta maçlarıyla başlarken, takımlar bu zorlu grup aşamasında birbirlerine karşı mücadele edecek.