Türkiye Kupası'nda haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

BUGÜN (7 OCAK)

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

D Grubu

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

21.00 Antalyaspor - Kocaelispor

8 OCAK ÇARŞAMBA

D Grubu

13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK

C Grubu

15.30 Eyüpspor - Boluspor

20.30 Galatasaray - Başakşehir FK

A Grubu

18.00 Trabzonspor - Alanyaspor

9 OCAK PERŞEMBE

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK - Göztepe

18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor

20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

C Grubu

15.30 Çorum FK - Konyaspor

Türkiye Kupası heyecanı, ilk hafta maçlarıyla başlarken, takımlar bu zorlu grup aşamasında birbirlerine karşı mücadele edecek.