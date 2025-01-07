Türkiye Kupası'nda haftanın programı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Kupası'nda haftanın programı belli oldu

Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları, bugün oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

BUGÜN (7 OCAK)
A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor
15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

D Grubu
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
21.00 Antalyaspor - Kocaelispor

8 OCAK ÇARŞAMBA
D Grubu
13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK

C Grubu
15.30 Eyüpspor - Boluspor
20.30 Galatasaray - Başakşehir FK

A Grubu
18.00 Trabzonspor - Alanyaspor

9 OCAK PERŞEMBE
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK - Göztepe
18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor
20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

C Grubu
15.30 Çorum FK - Konyaspor

Türkiye Kupası heyecanı, ilk hafta maçlarıyla başlarken, takımlar bu zorlu grup aşamasında birbirlerine karşı mücadele edecek.

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