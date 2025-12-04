Moscow Game Hub – yaratıcı konseptten uluslararası pazara lansmana kadar eksiksiz destek sunan dünyadaki tek tam kapsamlı oyun ve animasyon geliştirme tesisi – Moskova Uluslararası Oyun Haftası sırasında tanıtıldı. Kompleks, dünya standartlarında oyun geliştirme altyapısına sahip: karakter animasyonu için hareket yakalama (motion-capture) ve yüz yakalama (face-capture) stüdyoları, 3B varlık üretimi için fotogrametri tesisleri, seslendirme ve müzik kayıtları için profesyonel stüdyolar, kalite kontrol için gösterim odaları ve rekabet testi ile turnuvalar için özel bir e-spor arenası.

Tesis ayrıca modern ortak çalışma alanları, konferans salonları ve yüksek performanslı veri işleme merkezi ile yerleşik (resident) şirketlere tüm geliştirme süreci boyunca kesintisiz teknik olanaklar sağlıyor. Altyapının ötesinde, Moscow Game Hub yerleşik stüdyolara büyüme ve pazarda başarıyı hızlandıracak entegre bir destek ekosistemi sunuyor: geliştirme mentorlukları, küresel platformlarla yayın ortaklıkları ve pazar erişimi danışmanlığı.

YERLEŞİK ŞİRKETLER KİRA VE DOĞRUDAN RUSYA PAZARINA ERİŞİM AVANTAJLARINDAN FAYDALANIYOR

Türk şirketleri de yerleşik statüsü için başvuruda bulunabiliyor. Yerleşik olanlar avantajlı kira ve doğrudan Rusya pazarına erişim imkânı elde ediyor. Rusya oyun pazarı – yaklaşık 88 milyon aktif oyuncunun yer aldığı – dünyanın en yüksek oyun etkileşim oranlarından birine sahip olup, Rus oyuncular oyun içeriğine yılda 4,5 milyar dolar harcama yapıyor. Sektör tahminlerine göre oyun geliştirme maliyetleri ABD’ye kıyasla yaklaşık 3 kat, Avrupa’ya kıyasla 2 kat ve Kıbrıs’a kıyasla 1,5 kat daha düşük seviyede bulunuyor.

Maliyet avantajlarının ötesinde, Moskova lokasyonu bölgesel operasyon kurmak ve teknik personeli taşımak isteyen şirketler için kritik faktörlere sahip; Yerleşik şirketlere gelişmiş metro sistemleri, kapsamlı sağlık altyapısı, yüksek güvenlik standartları ve canlı kültürel olanaklara sahip dünyanın en yeşil megakentlerinden birine erişim sağlıyor.

MOSCOW GAME HUB’A BÜYÜK İLGİ; 40’TAN FAZLA ŞİRKET YENİ TOPLULUĞA KATILDI

Açılışa, BAE, Suudi Arabistan, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Kazakistan, Özbekistan, Sırbistan, Arjantin, Şili ve diğer ülkelerden oyun stüdyoları ve dernek temsilcileri katıldı. Uluslararası katılımcılar, geliştirme, üretim ve küresel dağıtımı aynı platformda birleştiren benzersiz formatı vurguladı.

Bağımsız stüdyolardan sektörün önde gelen büyük oyuncularına kadar 40’tan fazla şirket şimdiden Moscow Game Hub’a katıldı. Yeni merkez, geliştiriciler için son teknoloji ekipmanlara, profesyonel topluluğa ve uluslararası tanıtım fırsatlarına erişim sağlayarak bir çekim noktası olmayı hedefliyor.

Merkezin açılması ile dünyada oyun ürünlerine artan talebin karşılanması hedefleniyor. Rus oyuncular haftada ortalama 3-5 saat oyun oynuyor ve oyun kitlesinin %73’ü 24 yaşın altında yer alıyor. Bu, uzun vadeli pazar katılımı arayan geliştiriciler için çekici bir demografik profil oluşturuyor.

“TÜRK ŞİRKETLERİ BİZİM ÖNCELİKLİ ORTAKLARIMIZ”

Projeyi yürüten ajansın başkanı Gulnara Agamova, “Oyun endüstrisinin geliştirilmesi, Moskova Yaratıcı Endüstriler Ajansı için öncelikli bir hedef ve Türkiye bu çabada stratejik bir partner olarak öne çıkıyor” dedi. Agamova, “Türk şirketleri bizim öncelikli ortaklarımız. Konseptten uluslararası pazara lansmana kadar oyun yaratımının tüm süreci artık Moskova’da yoğunlaşmış durumda; burası, Türk ve Rus stüdyoların iş birliği yapabileceği, birlikte geliştirebileceği ve birbirlerinin pazarlarına erişebileceği bir platform oluşturuluyor” açıklamasında bulundu.

Moscow Game Hub, tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca yapılandırılmış destek sunuyor. Erken aşama stüdyolar konsept incelemesi, prototip desteği ve yatırımcı tanıtımları alıyor. Geliştirme ekipleri 7/24 teknik altyapıya, odak grup testlerine ve pazarlama desteğine erişiyor. Faaliyet gösteren şirketler, gelir optimizasyonu, performans denetimleri ve topluluk yönetimi araçlarından faydalanıyor. Pazar genişlemesi için ise yeniden markalaşma hizmetleri, dağıtım ortaklıkları, birleşme ve satın alma hazırlıkları ve stratejik alıcı bağlantıları sunularak oyunları fikir aşamasından çıkışına kadar destekleyen kapsamlı bir ekosistem yaratılıyor.

Moscow Game Hub, yeni yeteneklerin eğitilmesinden ihracat desteğine kadar oyun stüdyolarını ve sınır ötesi iş birliklerini her aşamada destekliyor. Şirketler uluslararası fuar ve forumlara katılabiliyor, ürünlerini sergileyip anlaşmalar yapabiliyor ve küresel interaktif eğlence pazarındaki konumlarını güçlendirebiliyor. Merkezin altyapısı, her tür ve karmaşıklıkta video oyunları ve 3D animasyon üretimini mümkün kılarken, sektör profesyonelleri için bir ağ oluşturma platformu işlevi görüyor.

27-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Moskova Uluslararası Oyun Haftası, 20’den fazla ülkeden önde gelen oyun şirketleri, geliştiriciler ve uzmanları bir araya getirdi. İş programında Orta Doğu, Hindistan, Endonezya, Latin Amerika ve BDT ülkelerinden katılımcılarla yeni uluslararası ortaklıklar ve iş birlikleri kurmayı hedefleyen oturumlar yer aldı.

İlk Moskova Uluslararası Oyun Haftası, Moskova Yaratıcı Endüstriler Ajansı ve şehrin Kültür Departmanı tarafından düzenlendi. Etkinlik, Rusya’daki oyun geliştiriciliğini ve Moskova’nın oyun sektörü altyapısını sergilemeyi, aynı zamanda yeni uluslararası ittifaklar ve ortaklıklar için bir platform yaratmayı amaçladı.