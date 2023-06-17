Türkiye, Uganda'daki terör saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlen terör saldırısını lanetledi.

Türkiye, Uganda'daki terör saldırısını lanetledi

(AA) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyulduğu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendiği belirtildi.

Saldırının lanetlendiğine işaret edilen açıklamada, "Terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemiz bu zor gününde Uganda Hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içindedir." ifadesine yer verildi.

38'İ ÖĞRENCİ 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlenen terör saldırısında 38'i öğrenci, 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Öne Çıkanlar
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Son Haberler
Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan avukat tutuklandı Güncel
Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan avukat tutuklandı
Okul gezisiyle firar. Erasmus'la Avrupa’ya giden lise öğrencisi iltica etti Güncel
Okul gezisiyle firar. Erasmus'la Avrupa’ya giden lise öğrencisi iltica etti
LDP eski Genel Başkanı Cem Toker’den Erdoğan’a zor sorular Siyaset
LDP eski Genel Başkanı Cem Toker’den Erdoğan’a zor sorular
Şarkıcı Göksel'in klip tarzını görenlerin ağzı açık kaldı Magazin
Şarkıcı Göksel'in klip tarzını görenlerin ağzı açık kaldı
Bursa'da 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı Yaşam
Bursa'da 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı
Anadolu Efes şampiyon! Spor
Anadolu Efes şampiyon!
Uğur Dündar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: Fenerbahçe son kaledir Spor
Uğur Dündar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: Fenerbahçe son kaledir