Türkiye varlık Fonu ilk kez bu işlemi yapacak

TVF’nin ihracın zamanlaması ve büyüklüğü için yatırım bankalarıyla görüşmeler yaparak, 5 sene vadeli 500 milyon dolarlık sukuk satışı öngörüldüğü aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde TVF yönetimi Dubai ve Abu Dabi'de yatırımcılarla buluşmuştu. TVF’nin görüştüğü yatırımcı kitlesi özellikle sabit getirili menkul kıymetler tarafında yatırım yapan kesim olmuştu.

2024’ün başlarında TVF, 500 milyon dolarlık ilk dolar cinsi tahvil anlaşması için 7 milyar dolarlık talep aldı. 5 sene vadeli dolar tahvilleri yüzde 8,375'ten fiyatlandırıldığı belirtildi.

Özelleştirmeler ve satmalar yetmezmiş gibi şimdi de sukuk adı altında devlete ait yerler kiraya veriliyor.

Sukuk’un ne demek olduğuna genel anlamda bakıldığında; Devlete aitlerin kiraya verilmesi. Yani, yatırımcı önce para yatırıp sertifikayı alacak uzun vadede faiz gibi gelir elde etmiş olacak. Devlette kira gelirinin bir bölümünü paylaşacak.

TVF’NİN PORTFÖYÜNDEKİ ŞİRKETLER

TVF’nin portföyünde 7 sektörden 31 şirket bulunurken, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar yer alıyor.

TVF bünyesindeki şirketler çoğunlukta finans alanından olurken, Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Türk Hava Yolları, PTT, Botaş, Türkiye Petrolleri, Turkcell, Türksat, Türk Telekom, Çaykur, Kayseri Şeker, Türk Şeker, Türk Tarım, Kardemir, Koza-İpek Holding ve İstanbul Finans Merkezi gibi gayrimenkuller de yer alıyor.