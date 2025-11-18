Almanya'dan İstanbul'a gelen 2 çocuklu aile, 9 Kasım itibarı ile faciayı yaşadı. Zehirlenme vakası sonrasında ailede anne, 3 ve 6 yaşındaki çocuklar hayatını kaybetti, babanın ise tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin soruşturmada gıda zehirlenmesinin üzerinde duruluyor. Öte yandan bir ay içerisinde Türkiye'de yaşanan peş peşe gıda zehirlenmeleri de dikkat çekti.

DAVET YEMEĞİ FACİAYA DÖNDÜ

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde damat evinde gerçekleştirilen bir düğünde dağıtılan yemeklerden yiyen yaklaşık 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Dolaylı Mahallesi'nde bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğini tüketen davetlilerden bazıları dönüş yolunda fenalaştı. İlk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, başta Sürmene Devlet Hastanesi olmak üzere çevre ilçe hastanelerine sevk edildi.

Zehirlenme sonucu hastaneye kaldırılan vatandaşların 65'i taburcu edildi.

Zehirlenen davetli Fatih Çoğalan, "Şu an iyi sayılırım fakat takatim yok. Tavuk yedim, yemez olayım. Çok kötüyüm" dedi.

YİNE TAVUK, PİLAV, AYRAN VAKASI

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit yemeğinde ikram edilen tavuklu pilav ve ayran sebebiyle 43 kişi zehirlendi. Rahatsızlanan 33 vatandaş taburcu edilirken, 10 vatandaşın tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Doğanyurt ilçesi Haskavak köyünde düzenlenen mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemekten yiyen yaklaşık 50 vatandaştan 43'ü mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu. Ayakta tedavileri gerçekleştirilen 33 vatandaş taburcu edilirken, 1'i çocuk 9 vatandaşın ise tedavisinin sürdüğü açıklandı.

BİR OLAY DA ZONGULDAK'TA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 16 Kasım'da düzenlenen bir düğünde dağıtılan tavuk döner yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

Baş dönmesi, kusma şikayetiyle 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 8 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

Zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Niğde'de hafta sonu çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran 5 kişinin pastırma tükettikten sonra rahatsızlandığı belirlendi. Vakalar, besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirilirken, hastaların genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YÜZLERCE ZEHİRLENME VAKASI DAHA

Son bir ay içerisinde gıda nedeni ile meydana gelen zehirlenme vakaları şöyle:

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin kaldığı özel pansiyonda 12 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Serum tedavisi uygulanan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Karabük'te Gazze için düzenlenen yardım etkinliğinde dağıtılan pilav üstü tavuk döner ve ayran tüketen 28 öğrenci zehirlendi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir ortaokulda yaklaşık 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Afyonkarahisar'da Atatürk İlkokulu öğrencilerinden 57'sinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kantinden döner ve ayran tüketen 11 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de katıldıkları sünnet töreninde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen 150 misafir, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelerin yolunu tuttu. Zehirlendikleri belirlenen şahıslar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yemeği hazırlayan aile tavukçudan şikayetçi oldu.

Burdur'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan yaklaşık 50 üniversite öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Öğrenciler taburcu edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ortaokulda 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, müdahaleleri yapıldı.

Amasya’da cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 mahkum hastanede tedavi altına alındı.

Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 18 hükümlü, gıda zehirlemesi şüphesiyle hastanelik oldu.

'HALK SAĞLIĞI RİSK ALTINDA'

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Şehir yaşamında bu sektörün ana lokomotifi yeme-içme hizmetleridir. Bu alanlarda hijyen bilinci ve eğitimi yeterli olmayan kişilerin çalışması en önemli gıda güvenliği ile halk sağlığı riski haline gelmiştir" dedi.

TVHB Başkanı Eroğlu, en son İstanbul'da olmak üzere son günlerde üst üste meydana gelen gıda kaynaklı zehirlenme vakalarına ve can kayıpları ile ilgili açıklama yaptı.

Ali Eroğlu

Art arda meydana gelen gıda kaynaklı zehirlenme vakalarında pek çok kişinin etkilendiğini ve can kayıplarının meydana geldiğini hatırlatan Eroğlu, "Gıda güvenliği, zoonotik hastalıklar ve halk sağlığı alanındaki mesleki sorumlulukla TVHB olarak, kamuoyunu bilimsel veriler ışığında bilgilendirme gereği doğmuştur. Yaşanan gıda zehirlenme vakaları gıda güvenliğinde yaşanan sorunları açıkça ortaya koymaktadır. Başta hayvansal olmak üzere gıdalar beslenmemiz için vazgeçilmez olup bu gıdaların üretimi, işlenmesi, muhafazası ve tüketime sunulması aşamalarında gerekli hijyen şartlarına uyulmaması zehirlenmelere zemin hazırlamaktadır. Bu vakaların bilimsel açıdan aydınlatılması etkenlerin, sorumluların tespiti ve gerekli tedbirlerin alınarak benzer olayların tekrarının önlenmesi açısından çok önemlidir. İnsan ve gıdalardan alınan örnekler arasındaki ilişkinin kurulması açısından gıda zehirlenmelerinin, kurumlararası iş birliğini önceleyen Tek Sağlık yaklaşımıyla değerlendirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Sanayide otomasyon ve dijital teknolojilerin dünyada ve Türkiye'de istihdamın hizmet sektörüne kaymasına neden olduğunu belirten Eroğlu, "Şehir yaşamında bu sektörün ana lokomotifi yeme-içme hizmetleridir. Bu alanlarda hijyen bilinci ve eğitimi yeterli olmayan kişilerin çalışması en önemli gıda güvenliği ile halk sağlığı riski haline gelmiştir. Her düzeyde gıda üretimi yapan işletmelerin fiziki alt yapısı ile personelinin asgari hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığı etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kontrol edilmeli ve hijyen eğitimleri bir ön şart olmalıdır. Denetimler ile bu şartları sağlamayan işletmelerin ve personelin faaliyetlerine ara verilmelidir. Gıda zehirlenmeleri sıklıkla bakteriler, virüsler, parazitler, toksinler veya kimyasal kirleticilerle bulaşmış gıdaların tüketilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Vibrio, Yersinia, Brucella gibi bakteriler; Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum ve Bacillus cereus toksinleri ile Norovirüs, Rotavirüs, Hepatit A ve E gibi virüsler başta olmak üzere çok sayıda etken gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonlarda rol oynamaktadır" diye konuştu.