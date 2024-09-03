Türkiye'de çok satan 3 kozmetik firması hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, kozmetik, kişisel bakım, gıda takviyesi, bitkisel temizlik ürünlerinin satışı alanında faaliyet gösteren Forever Living Ltd. Şti, Herbalife Ltd. Şti ve Homm AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin üretim ve satışını gerçekleştiren Forever Living Sağlık ve Güzellik Ürünleri Dağıtım Ltd. Şti., Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama AŞ hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek ve/veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Rekabet Kurulu’nun 15.08.2024 tarihli toplantısında, Forever Living Sağlık ve Güzellik Ürünleri Dağıtım Ltd. Şti., Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama AŞ’nin yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek ve/veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 15.08.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Forever Living Sağlık ve Güzellik Ürünleri Dağıtım Ltd. Şti., Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasına 24-33/781-M sayı ile karar verdi.

Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe 2023 yılında çok sayıda soruşturma yapılmış, yapılan soruşturmalarda yeniden satıcıların internet/pazaryeri satışlarına getirilen kısıtlamalar ve/veya yeniden satış fiyatına müdahaleler incelenmiştir. Kozmetik sektörü firmalarının rekabet hukukuna aykırı eylemleri açılan soruşturmalar kapsamında tespit edilmiş ve bu teşebbüslere idari para cezaları uygulanmıştır. Kozmetik sektöründe uygulanan dikey ihlallere yönelik incelemeler devam etmektedir."