Türkiye’de güneşin en son battığı noktada ultra trail heyecanı

Doğa ve tarih tutkunlarına ev sahipliği yapacak organizasyon, Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA), patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleştirilecek.

5K, 11K, 33K, 44K'lık parkurlardaki yarış Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle gerçekleşecek. 4 ayrı parkuru ile katılımcılara benzersiz bir yarış imkanı sunan Gökçeada Ultra Trail, yeni başlayandan profesyonel koşucuları Türkiye'de güneşin en son battığı nokta olan Gökçeada'da buluşturacak.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, "Gökçeada'nın turizmini 12 aya çıkartmak, Gökçeada'mızın değerlerini, doğasını daha çok vurgulamak ve tanıtmak amacıyla yaptığımız çalışmalar dahilinde Gökçeada Ultra Trail'e bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Organizasyonun adamızda olması ve devamlılığı için Gökçeada Belediyesi olarak birçok konuda desteklerimizi sunuyoruz. Ege'de harika doğası ve tarihi dokusu olan bir adada koşmak zannediyorum tüm katılımcılar için bambaşka bir deneyim. Parkurumuz biraz zorlu bir parkur. Bu eşsiz deneyim bir de bu yönüyle sporcular için farklı bir anlam ifade ediyor kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

GÖKÇEADALI SPORCULAR İÇİN ÜCRETSİZ

Başkan Atalay, bu seneki yarışta yenilik de bulunduğunu dile getirerek, "İlki, herkese uygun bir koşu deneyimi sunan bir 5K'lık parkur eklenmiş olması. İkinci olarak da bu yıl Gökçeadalı sporcular ve Gökçeada'da ikamet eden halkımız için katılım tamamen ücretsiz" şeklinde konuştu.