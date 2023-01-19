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Muşta rezaleti Brezilya basınında: Türkiye'de skandal

Ankaragücü Beşiktaş maçında tribünden Siyah - Beyazlı futbolculara atılan muşta Brezilya basınında gündem oldu. "Türkiye'de skandal" başlığıyla verilen haberde rezalet fotoğraflarla okuyuculara duyrulduç

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 13:14
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Türkiye'de skandal: Muşta rezaleti Brezilya basınında

Muşta rezaleti Brezilya basınında: Türkiye'de skandal
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MKE Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta, tartışma yaşanan bir pozisyon sırasında tribünlerden sahaya muşta atıldı.

Maç 1-0 MKE Ankaragücü'nün üstünlüğüyle devam ederken, 60'ıncı dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Muleka, topsuz alanda Atakan Çankaya'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü.

Pozisyon sonrası Beşiktaşlı futbolcular hakeme itiraz etti. Bu sırada Ankaragücü tribünlerinden sahaya yabancı maddeler atıldı. Hakemin oyundan Ankaragücü futbolcuları Tolga Ciğerci ve kaleci Gökhan Akkan'ın taraftarları uyardığı görüldü.

Daha sonra Beşiktaşlı Gedson Fernandes, sahaya atılan bir muştayı dördüncü hakeme göstererek kenara geldi.

Video yardımcı hakem sisteminden (VAR) gelen uyarı üzerine hakem Sarper Barış Saka, saha kenarına gelerek pozisyonu izledi.

Kırmızı kartı iptal eden Saka, Muleka'ya sarı kart gösterdi.

BREZİLYA BASININDA GÜNDEM OLDU

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