28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Borçlu vatandaş sayısı 37 milyonu aştı. İşte ekonomisi uçan Türkiye

Borçlu vatandaş sayısı 37 milyonu aştı. İşte ekonomisi uçan Türkiye

Hükümet cephesinden yapılan açıklamalar her ne kadar ekonominin iyi gittiği yönünde olsa da, bankalara borcu olan vatandaşın sayısında yaşanan artışın büyüklüğü bunun aksini gösteriyor.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 21:00
Takip Et

Türkiyedeki borçlu vatandaş sayısını attığı tweetle açıkladı

Borçlu vatandaş sayısı 37 milyonu aştı. İşte ekonomisi uçan Türkiye
+
Aa
-

Yaşanan artışa dair dikkat çeken bir tweet  CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan geldi. CHP'li isim sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Ağbaba, “Borçlu kişi sayısı 37 milyonu aştı.” Dedi. İşte o açıklamalar.

Ağbaba, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vatandaşın geçinemediğimi belirten bir paylaşım yaptı. 

Ağbaba, "Bakmayın AKP'nin yalanlarına, vatandaş borç batağında. Borçlu kişi sayısı bir yılda 2 milyon kişi daha artarak 37 milyonu aştı. 

Geçtiğimiz yıl bankalardan kullanılan toplam #ihtiyaçkredisi miktarı 461 milyar liradan 693 milyar liraya çıktı" diye yazarak zorlu yaşam şartları ve hayat pahalılığına dikkat çekmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Dede Korkut
28.01.2023 21:24
%90 ı Müslüman olan ülkelerin düştüğü durumdur.kamçılanmaktan zevk alamayan insanlar bankalardan kredi alarak bu zevklerini sonunu düşünmeden tatmin ederler  
 
Mehmet
28.01.2023 21:19
Borcu borçla kapatan bir ülke olduk yandaşlar ülkeyi soyarken Türk milleti açlıkla boğuşuyor eğer bankalar kredi vermese piyasada yaprak kımıldamayacak.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
3
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
4
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
6
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem
﻿İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem
﻿İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem
﻿Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
﻿Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
﻿Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
﻿Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştü
﻿Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştü
﻿Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştü
﻿Site çalışanı yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü
﻿Site çalışanı yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü
﻿Site çalışanı yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.