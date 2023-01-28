Borçlu vatandaş sayısı 37 milyonu aştı. İşte ekonomisi uçan Türkiye

Yaşanan artışa dair dikkat çeken bir tweet CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan geldi. CHP'li isim sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Ağbaba, “Borçlu kişi sayısı 37 milyonu aştı.” Dedi. İşte o açıklamalar.

Ağbaba, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vatandaşın geçinemediğimi belirten bir paylaşım yaptı.

Ağbaba, "Bakmayın AKP'nin yalanlarına, vatandaş borç batağında. Borçlu kişi sayısı bir yılda 2 milyon kişi daha artarak 37 milyonu aştı.

Geçtiğimiz yıl bankalardan kullanılan toplam #ihtiyaçkredisi miktarı 461 milyar liradan 693 milyar liraya çıktı" diye yazarak zorlu yaşam şartları ve hayat pahalılığına dikkat çekmiş oldu.