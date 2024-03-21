Türkiye'deki bu köy bahara hasret

Kaynak: İHA
Türkiye'deki bu köy bahara hasret
Erzurum'un Aşkale ilçesi Düzyurt köyü bahara hasret kaldı.

Türkiye'nin rakım olarak en yüksek köylerinden biri olan Aşkale ilçesinin Düzyurt köyünde kar kalınlığı 3 metrenin üzerinde seyretmesi hayatı da olumsuz etkiliyor.

Ülkemizin birçok bölgesinde ağaçlar çiçek açmaya, bahar yaşanmaya başlamışken Düzyurt köyünde kar kalınlığı 3 metrenin üzerinde. Köyde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Köyde tarım ve özellikle hayvancılık ile geçimlerini sağlayan vatandaş ise bu durumdan hiç şikayetçi değil; sadece internet ve telefon şebekesi konusunda yetkililerden yardım bekliyor.

Ayrıca köyün hemen yanında bulunan Sivri Dağı'nda kar kalınlığının 5 metrenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

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