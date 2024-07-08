Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması piyasadan çekildi

Türkiye ekonomisinde sürekli değişen ve şirketlerin bir bir kapandığı bir dönem yaşanıyor. Günümüzde birçok firma özellikle de ekonomik kriz nedeniyle iflas ediyor. Ancak bu tür olaylar geçmişte de mevcuttu. Sektörel zorluklar nedeniyle bazı firmalar piyasadan çekilirken bu duruma örnek olarak, bölgedeki önde gelen otobüs firmalarından biri olan Hakiki Koç öne çıktı. Hakiki Koç, geçmişte bölgenin en büyük otobüs firması olarak biliniyordu. Hatta adının zaman zaman Kamil Koç ile karıştırıldığı bile biliniyor.

HAKİKİ KOÇ TURİZM NE ZAMAN KURULDU?

Hakiki Koç Turizm, İzmir'in ilk kara yolcu taşıma şirketi olarak 1963 yılında Mehmet Niyazoğlu tarafından kuruldu. Faaliyetlerine dört adet 1960 model Mercedes otobüs ile başlayan firma, zamanla İzmir, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara gibi şehirler arası seferler düzenlemeye başladı.

Hakiki Koç daha sonrasında Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Belçika gibi ülkelere de seferler düzenleyerek uluslararası alanda da adını duyurdu. 1968-1978 yılları arasında Hac seferlerini başlatarak Suudi Arabistan'a yönelik hizmetlerini de ekledi. Yıllar geçtikçe sefer sayısını ve filosunu genişleterek büyümeye devam etti.

KURUCUSU VEFAT EDİNCE HER ŞEY TEPETAKLAK OLDU

Ancak firmanın kurucusu Mehmet Niyazoğlu'nun vefatının ardından firma yönetimi oğullarına geçti. Bu dönemde firma, iddialara göre 2010 yılında Asya Tur'a satıldı veya daha iyi hizmet sunmak amacıyla geçici olarak faaliyetlerine ara verdi. Ancak 14 yıl geçmesine rağmen Hakiki Koç'un web sitesi hala aktif değil. Otobüs seferleri ise bir duyurudan sonra ani bir şekilde durduruldu ve firma, bir daha piyasada yer almadı.

EN GÜÇLÜ TURİZM FİRMALARINDAN BİRİYDİ

Hakiki Koç Turizm, geçmişte bölgenin en güçlü turizm firmalarından biriyken, sahibinin vefatının ardından sessizce piyasadan çekilmiş ve ardında büyük bir soru işareti bırakmıştı.