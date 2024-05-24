Türkiye’nin en zehirli yılanı orada görüldü. Her taşın altından çıkıyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 bin 204 metre yüksekliğiyle Van’ın ikinci yüksek doruğu olan Erek Dağı’nda, Türkiye'nin zehirli yılanına rastlanıldı.

Redde engerek yılanını, Doğa Fotoğrafçısı Ferzende Coşar, dağda gezerken görüntüledi.

"LÜTFEN DİKKATLİ OLUN"

Coşar, “Nadiren türüne rastlanan radde engerek yılanı, daha önce Hakkari ve Ağrı’da görülmüştü. Van’da daha önce görülmemişti. Ben rastlandım ve görüntüledim. Bu tür yılan hemen hemen en zehirli türlerden birisidir. Doğa fotoğrafçısı arkadaşlarıma sesleniyorum, siz de nadiren bulunan bu hayvan türüne denk gelebilirsiniz. Lütfen dikkatli olun” ifadelerini kullandı.

ENGEREK YILANI

Engerek yılanları; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda dağılım gösterirler ve Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanları olarak bilinirler.