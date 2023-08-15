Türkiye’nin sıcaklık rekoru kırıldı: Termometreler o ilçede 50 dereceyi gösterdi

Dün 50 dereceyi gören Hatay'ın Hassa İlçesi, üç yıldır Cizre'de olan Türkiye’nin "en yüksek sıcaklık" rekorunu kırdı.

Türkiye’nin sıcaklık rekoru kırıldı: Termometreler o ilçede 50 dereceyi gösterdi

Yurt genelinde etkili olan sıcaklıklar vatandaşları bunaltmaya devam ediyor.

Etkisini gösteren Basra sıcaklıkları birçok ilde termometreleri mevsim normallerinin üzerine çıkardı.

Meteoroloji uzmanları mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da yükseleceği uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sıcaklıkların Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahminini duyurdu.

Ancak dün, termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Hatay Hassa Türkiye’nin sıcaklık rekorunu kırdı.

Bu rekor 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021'den bu yana Şırnak Cizre'deydi.

Hassa'yı 48.5 dereceyle Şanlıurfa’nın Siverek ve 48.4 dereceyle de Adana’nın Kozan ilçeleri takip etti.

Dün Türkiye'nin ölçüm yapılan en "serin" yeri ise 19.5 dereceyle Rize Çamlıhemşin'deki Palovit yaylası oldu

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