Türkler akın akın oraya gidiyor. Fiyatlar Türkiye’den daha ucuz

Türkiye'de Bodrum, Çeşme gibi popüler tatil bölgelerinde artan fiyatlar, Türk tatilcilerin rotasını değiştirdi.

Kapıda vize uygulamasıyla birlikte, Türklerin yaz tatili için tercih ettiği yeni adres Yunan adaları oldu. Yüksek fiyatlarla boğuşan Türk tatilciler, Yunan adalarında daha ekonomik bir tatilin keyfini çıkarıyor.

Yunan adalarına tatil için giden Türkler, fiyatların Türkiye'ye göre daha uygun olduğunu dile getiriyor. Bir Türk turist, "Çok uygun, çok şaşırdık gerçekten. Türkiye ile kıyasladığımız zaman kendi ülkemizde Türk kahvesini daha pahalıya içiyoruz. Kos Adası'nda 2 Euro'ya Türk kahvesi içtik, Türkiye'de 120 TL civarında" şeklinde konuşarak fiyat farkını vurguluyor.

Yunanistan'da restoranda çalışan bir kişi ise, Türk tatilcilerin artan fiyatlar nedeniyle Yunan adalarını tercih ettiğini belirtiyor. "Buraya geliyorlar çünkü fiyatlar ucuz, yemeklerimiz güzel. Türkiye'de fiyatlar pahalı olduğu için geliyorlar" diyerek Türk ziyaretçilerin nedenlerini açıklıyor.

Tatilcilerin dikkatini çeken bir diğer nokta ise deniz ürünlerinin fiyatı. Aynı denizden çıkan deniz ürünleri Yunan adalarında Türkiye'ye göre daha ekonomik. Örneğin, kalamar, ahtapot ve salata yiyen 3 kişi Yunan adalarında 65 Euro öderken, Türkiye'de kişi başı 758 TL civarında ücret ödeniyor.

TÜRKİYE’DEN DAHA UCUZ

Yunan adalarında tatil yapmanın cazibesini artıran bir diğer unsur ise ücretsiz plajlar. Tatilciler, Türkiye'de ödedikleri plaj ücretleri yerine Yunan adalarında ücretsiz olarak denizin ve güneşin keyfini çıkarıyorlar.

Restoranlarda Türk tatilcileri için özel menülerin bulunduğu da dikkat çekiyor. Rodos'ta döner porsiyon fiyatı 4.5 Euro'dan satılırken, pizza 10 Euro, hamburger ise 5 Euro civarında.