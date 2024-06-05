Türkler akın akın oraya gidiyor. Fiyatlar Türkiye’den daha ucuz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkler akın akın oraya gidiyor. Fiyatlar Türkiye’den daha ucuz

Kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte, Türk gezginler adeta bir akın halinde bu masal diyarlarına doğru yola çıkıyor. Türkiye'nin lezzetlerini aratmayacak bir zenginlik sunan Yunan adalarında, Türk kahvesi ve döner gibi damak tadına hitap eden yiyecek ve içecekler de daha hesaplı bir şekilde sunuluyor.

Türkiye'de Bodrum, Çeşme gibi popüler tatil bölgelerinde artan fiyatlar, Türk tatilcilerin rotasını değiştirdi.

Kapıda vize uygulamasıyla birlikte, Türklerin yaz tatili için tercih ettiği yeni adres Yunan adaları oldu. Yüksek fiyatlarla boğuşan Türk tatilciler, Yunan adalarında daha ekonomik bir tatilin keyfini çıkarıyor.

Yunan adalarına tatil için giden Türkler, fiyatların Türkiye'ye göre daha uygun olduğunu dile getiriyor. Bir Türk turist, "Çok uygun, çok şaşırdık gerçekten. Türkiye ile kıyasladığımız zaman kendi ülkemizde Türk kahvesini daha pahalıya içiyoruz. Kos Adası'nda 2 Euro'ya Türk kahvesi içtik, Türkiye'de 120 TL civarında" şeklinde konuşarak fiyat farkını vurguluyor.

turkiyeye-yakin-olan-yunan-adalari.jpg

Yunanistan'da restoranda çalışan bir kişi ise, Türk tatilcilerin artan fiyatlar nedeniyle Yunan adalarını tercih ettiğini belirtiyor. "Buraya geliyorlar çünkü fiyatlar ucuz, yemeklerimiz güzel. Türkiye'de fiyatlar pahalı olduğu için geliyorlar" diyerek Türk ziyaretçilerin nedenlerini açıklıyor.

Tatilcilerin dikkatini çeken bir diğer nokta ise deniz ürünlerinin fiyatı. Aynı denizden çıkan deniz ürünleri Yunan adalarında Türkiye'ye göre daha ekonomik. Örneğin, kalamar, ahtapot ve salata yiyen 3 kişi Yunan adalarında 65 Euro öderken, Türkiye'de kişi başı 758 TL civarında ücret ödeniyor.

18848025-728xauto.webp

TÜRKİYE’DEN DAHA UCUZ

Yunan adalarında tatil yapmanın cazibesini artıran bir diğer unsur ise ücretsiz plajlar. Tatilciler, Türkiye'de ödedikleri plaj ücretleri yerine Yunan adalarında ücretsiz olarak denizin ve güneşin keyfini çıkarıyorlar.

Restoranlarda Türk tatilcileri için özel menülerin bulunduğu da dikkat çekiyor. Rodos'ta döner porsiyon fiyatı 4.5 Euro'dan satılırken, pizza 10 Euro, hamburger ise 5 Euro civarında.

Son Haberler
Anayasa Mahkemesi Erdoğan’ın bir yetkisini daha iptal etti Gündem
Anayasa Mahkemesi Erdoğan’ın bir yetkisini daha iptal etti
3 yaşındaki afacan çocuk 2 . kattan düştü. Mucize gerçekleşti Gündem
3 yaşındaki afacan çocuk 2 . kattan düştü. Mucize gerçekleşti
Canlı yayında hırsızlık şoku. Çalıp kaçtı Dünya
Canlı yayında hırsızlık şoku. Çalıp kaçtı
Sınava kopya düzeneğiyle girmeye çalışırken yakalandılar Gündem
Sınava kopya düzeneğiyle girmeye çalışırken yakalandılar
Volkan Demirel Mourinho'dan nasıl kaçtığını açıkladı Spor
Volkan Demirel Mourinho'dan nasıl kaçtığını açıkladı
TRT’deki kırmızılı kadının Amerikalı kocası AKP sevdalısı çıktı Gündem
TRT’deki kırmızılı kadının Amerikalı kocası AKP sevdalısı çıktı