Türkler soluğu burada alıyor! Gidenler hayran kalıyor

Türkler soluğu burada alıyor

Karadağ, Balkan Yarımadası'nın batısında bulunan bir ülkedir ve son yıllarda Türkiye'den gelen turistler arasında popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyici olan bu küçük ülke, vizesiz seyahat imkanı sunmasıyla da ön plana çıkmaktadır.

Karadağ, zengin bir tarihe sahiptir. İtalyan egemenliğinde başlayan Arnavut Prensliği döneminden Osmanlı İmparatorluğu ve Berlin Antlaşması'nın ardından kurulan Karadağ Krallığı'na kadar uzanan köklü bir geçmişi vardır. 2006 yılında bağımsızlığını ilan eden Karadağ, günümüzde Balkanların en gözde turizm destinasyonlarından biri olarak kabul edilmektedir.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Karadağ'a seyahat oldukça kolaydır. 90 günü aşmayan ziyaretler için vize gerekmeyip sadece gidiş-dönüş uçak bileti ve otel rezervasyonu yeterlidir. Bu sayede vize işlemleriyle uğraşmadan Karadağ'ın tadını çıkarabilirsiniz.

KARADAĞ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Karadağ'ın resmi para birimi Euro'dur ve ülke, turizmin yanı sıra iş kurma ve gayrimenkul yatırımı için de uygun bir ortam sunmaktadır. Düşük maliyetlerle şirket kurabilir veya ev sahibi olabilirsiniz. Yatırım yapmak isteyenler için Karadağ, cazip bir seçenek sunmaktadır.

Karadağ'da iki uluslararası havaalanı bulunmaktadır: Başkent Podgorica ve Tivat. Türkiye'den direkt uçuş seçenekleri mevcuttur, bu da seyahat süresini kısaltır ve ulaşımı kolaylaştırır.

Doğa harikalarıyla ünlü Karadağ'da Durmitor Milli Parkı, Tara Kanyonu ve Skadar Gölü gibi doğal güzellikler ziyaretçilerini etkilerken, Kotor Kalesi, Budva Kalesi ve Cetinje Manastırı gibi tarihi eserler kültür meraklılarını cezbeder. Doğa yürüyüşleri, trekking, rafting gibi aktiviteler yapabilir, müzeleri gezebilir ve yerel lezzetleri deneyerek Karadağ mutfağını keşfedebilirsiniz.