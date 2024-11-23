Türklere yeni kısıtlama getirildi. Avrupa hayali kuranlara kötü haber

Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'de tarafından gerçekleştirilen vize başvurularına yönelik kısıtlamaları artırarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Son yıllarda hızla artan vize ret oranlarına ek olarak, onaylanan vizelerin süresi de önemli ölçüde kısaltılarak Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat özgürlüğü kısıtlandı.

SÜRELER KISALTILDI

Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye'de tarafından gerçekleştirilen vize başvurularına yönelik ret oranları, son beş yılda dört katına çıkarak yüzde 16 seviyelerini aştı. Bu durum, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat etme hakkını önemli ölçüde kısıtladı.

Daha da dikkat çekici olan ise, onaylanan vizelerin süresinin son derece kısa olması. Birçok Türk vatandaşı, sosyal medyada paylaştığı deneyimlerde, aldıkları vizelerin sadece 2-3 gün süreyle geçerli olduğunu ifade etti.

Avrupa ülkelerinin bu tutumu, Türkiye'de büyük tepki topladı. Özellikle sosyal medyada, "Avrupa, Türklerin gelip ülkelerinde para harcamasını bile istemiyor" şeklinde yorumlar yapıldı. ABD'li gazeteci Vanessa H. Larson da bu duruma benzer bir yorum yaparak Avrupa'nın tutumunu eleştirdi.