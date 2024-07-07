Türkmenistan, Nepal'a büyükelçi atandı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın Hindistan'daki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Shalar Geldinazarov'u Türkmenistan'ın Nepal Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atayan bir kararnameyi imzaladı.

Geldinazarov, Ocak 2019'da Türkmenistan'ın Hindistan Büyükelçisi olarak atanmıştı. Ataması sırasında kendisine Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi rütbesi verildi. Geldynazarov, Aralık 2023'ten bu yana Türkmenistan'ın Sri Lanka Büyükelçisi olarak da görev yapıyordu. Son kararname ile Geldinazarov üç farklı büyükelçilik payesini aynı anda taşıyacak. Yapılan resmi açıklamada Geldinazarov'un Yeni Delhi'de ikamet etmeye devam edeceği bildirildi.