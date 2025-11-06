Ziyarette LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serap Kırcı, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ve tedavilerini tamamlayarak sağlığına kavuşan çocuklar hazır bulundu. Haftanın önemi, toplumsal bilinç ve hasta destekleri konuşuldu.Heyet, turuncu rengin birlik sembolü olarak toplum desteğinin kritikliğine dikkat çekti. Rektör Kibar, LÖSEV çalışmalarını üniversite olarak desteklediklerini belirterek, "LÖSEV’in kıymetli çalışmalarını desteklemek ve lösemi farkındalığını üniversite camiasında yaymak temel sorumluluğumuzdur. Lösemiyle savaşan çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette Kibar'a turuncu kurdele takıldı; lösemiyi yenen çocuklara özel hediyeler verdi. Çocukların mücadelesi takdir edildi.