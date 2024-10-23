'TUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi' Bakan Güler açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'TUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi' Bakan Güler açıkladı

Ankara’da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi yaralandı. Saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanı Güler, "PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz. Bir türlü akıllanmıyorlar" dedi.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırıda 4 şehidimiz, 14 yaralımız var" dedi. Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"BU PKK'LI ŞEREFSİZLERE HAK ETTİKLERİ CEZAYI HER SEFERİNDE VERİYORUZ"

Saldırıya yönelik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den de açıklama geldi. Saldırıyı PKK'nın düzenlediğini açıklayan Güler, şöyle konuştu:

"TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle çıkaracağız! Bunu herkes görecek hiç merak etmeyin."

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