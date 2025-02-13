TÜSİAD başkaldırdı! Yıllar sonra bu ilk kez oluyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştiriyor. Sözcü'nün haberine göre; TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi.

Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi.

TÜSİAD SUNUMUNDA TEĞMENLER DETAYI

Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti.

Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.

"OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR YAŞIYORUZ"

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras şu ifadeleri kullandı:

"Son haftalarda politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle görevden tutuklanıyor. Çok sayıda sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısında dakikalar sonra soruşturma başlatılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor. Genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değilse de çözülmediğini görüyoruz."

Aras sözlerine şöyle devam etti:

Kişiyi özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının ne denli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen beraat kararlarında görüyoruz.

Bugünkü endişe ve güvensizlik ortamına rağmen ülkenizin geleceği ile ilgili umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. Söz konusu slaytta "Tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi sorunu çözülemiyor" değerlendirmesi yapıldı.

1979'DA BÜLENT ECEVİT'İN BAŞBAKANLIĞINDAKİ HÜKÜMETİN DÜŞMESİNDE DE BAŞ ROL OYNAMIŞLARDI

Siyasi anlamda TÜSİAD’ın etkinliği geçmişte dikkat çekiyor. 1970'lerin sonlarına doğru ekonomik ve politik anlamda gittikçe güç kazandıkları görüldü. Hükümetin istifasını talep eden gazete ilanları vererek 15 Mayıs 1979'da başlattığı kampanya, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümetin düşmesinde önemli rol oynamıştı. Ardından kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükûmetine de destek vererek, 24 Ocak Kararlarının alınmasında önemli rol oynamıştı. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin (RP) birinci olması üzerine TÜSİAD, tarihinde ikinci defa verdiği gazete ilanlarıyla Anavatan Partisi (ANAP) - Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonunun oluşmasını destekledikleri belirtmişti.