﻿Tuşlu telefonlara talep arttı. Unutulmaya yüz tutmuşlardı

Ülkemizde meydana gelen iki büyük depremin ardından cep telefonlarındaki 'lüks' tercihi değişti. Daha uzun şarj ömrü olduğu için vatandaşlar tuşlu telefonlara yöneldi.

Bu cihazlara olan ihtiyaçtan dolayı tuşlu telefon alabilmek için bayiler depremzedelerin gittiği yerler oldu. Tuşlu telefonları yedek telefon olarak kullanmak isteyen vatandaşlar, Kırıkkale'de bayilere gitti.

Şarjı daha geç bittiği için vatandaşlar tarafından ilgi gösterilen cep telefonlarının satışında artış yaşandı. Bu bilgi sebebiyle cep telefonu bayilerinde yeniden tuşlu telefonlar vitrinlere çıkartıldı.