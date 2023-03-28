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Tuşlu telefonlara talep arttı. Unutulmaya yüz tutmuşlardı

Son zamanlarda en çok askerler ve yaşlılar tarafından kullanılan tuşlu telefonlara olan talep arttı. Özellikle depremzedelerin tuşlu telefonlara yöneldiği açıklandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:54
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Tuşlu telefonlara talep yeniden arttı

Tuşlu telefonlara talep arttı. Unutulmaya yüz tutmuşlardı
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Ülkemizde meydana gelen iki büyük depremin ardından cep telefonlarındaki 'lüks' tercihi değişti. Daha uzun şarj ömrü olduğu için vatandaşlar tuşlu telefonlara yöneldi. 

Bu cihazlara olan ihtiyaçtan dolayı tuşlu telefon alabilmek için bayiler depremzedelerin gittiği yerler oldu. Tuşlu telefonları yedek telefon olarak kullanmak isteyen vatandaşlar, Kırıkkale'de bayilere gitti.

Şarjı daha geç bittiği için vatandaşlar tarafından ilgi gösterilen cep telefonlarının satışında artış yaşandı. Bu bilgi sebebiyle cep telefonu bayilerinde yeniden tuşlu telefonlar vitrinlere çıkartıldı.

 

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