Tutuklu albay Orkun Özeller düşmanlarını tek tek saydı! 18 gündür dört duvar arasında…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından gözaltına alınan Emekli Albay Çetin Orkun Özeller, 17 Eylül’de “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Özeller ise dün Silivri’de ünlüler koğuşuna alındığı iddia edilmişti.

“CESARET EDEMEYENLER ÇÖZÜMÜ TIKMAKTA BULDULAR”

Albay Özeller ise cezaevinden ünlü gazeteci Aytunç Erkin’e mektup gönderdi. Özeller, MHP Genel Merkezi’nde kendisini tanıyan üst düzey ismi açıkladı. Özeller, “MHP Genel Merkezi’nde beni tanıyan, bilen çok üst düzey yetkili var. İsmet Büyükataman ile Bursa’da komşuyduk. Yan blokta otururdu, samimiydik ve ailece görüşürdük. Onlara defalarca çağrıda bulundum ‘benimle konuşun’ diye. Benimle tartışmaya cesaret edemeyenler çözümü Orkun’u cezaevine tıkmakta buldular” dedi.

“DÜŞMANLARIM VE SEVMEYENLERİM BELLİDİR”

Son olarak kendisine düşman olanları tek tek sayan Özeller, “Aytunç Bey son olarak belirtmek isterim ki: Ben hiç kimseye biat etmeden Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ülkesine hizmet etmiş ve etmeye devam eden bir Türküm. Düşmanlarım ve sevmeyenlerim bellidir. PKK ve siyasi uzantısı, ABD, FETÖ ve cemaatler, NATO. Hepsiyle yaptığım mücadele açıktır. ‘Bugün beni cezaevine atanlar kimdir’ sorusunun cevabı da nettir” ifadelerini kullandı.