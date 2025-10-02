Tutuklu albay Orkun Özeller’den mektup!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı açılım süreci Meclis ayağında devam ederken, kahraman albay Orkun Özeller’den eleştiriler gelmişti. Sürece dair eleştirileri sonrası Devlet Bahçeli’ye “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla Özeller tutuklandı.

“KEMAL DOĞAN PAŞA’NIN TORUNUYUM

Usta gazeteci Uğur Dündar bugünkü köşe yazısında Özeller’den gelen mektubu paylaştı. Özeller, paşa torunu olduğunu söylerken, “Ben büyük amcası Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkan, Milli Mücadele’de komutan olarak görev almış Kemal Doğan Paşa’nın torunuyum. Aldığım eğitim ve ettiğim yemin ile de Mustafa Kemal’in askeriyim. Son nefesime kadar vatanımız için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimi bir kez daha sizin vasıtanızla haykırmak istiyorum” dedi.

“KEŞKE SÜRECİ SAVUNANLARLA BİR ARENA YAPABİLSEYDİK”

Cezaevinde sindirmeye ve susturmaya çalışanların hiçbirisinin karşısına çıkma cesareti gösteremediğini belirten Özeller, “Keşke imkan olsa da başlatılan süreci savunanlarla bir ARENA yapabilseydik. Bugün ülkeyi yönetenlerden demokratik yoldan kurtulmayı istemeyi, siyasi bir görüş değil, ülkenin bekası ve bağımsızlığı için mücadele etmek olarak görüyorum. Bu uğurda son nefesime kadar çalışacağım. Çünkü bizler, “Varlığım Türk varlığına armağan olsun” diyenleriz” ifadelerini kullandı.