Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek

Çeşme'de vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'. İzmir Çeşme’de tuvalet ücreti görenleri şok etti

Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Enflasyon ve hayat pahalılığının geldiği nokta herkesi şok etti.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf görenler “vatandaş hiç bu kadar ‘sıkışmamıştı’” dedi.

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli tatil beldelerinden biri olan İzmir Çeşme’de tatil yapan Enes Sarıkaya isimli bir genç, bölgedeki tuvalet fiyatlarına dikkat çekti.

Paylaşılan fotoğrafta Çeşme’de tuvalet ücretinin 50 TL olduğu görüldü.

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Tuvalet fiyatı için belirlenen miktara sosyal medyada onlarca yorum geldi.

Kimisi “Fiyatını görmeden giren yandı” derken kimisi ise “bu kadar da olur mu yahu” dedi.

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