Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Isparta'da bir evin tuvalet giderine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin ve ev sahiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Isparta'da bir evin tuvalet giderine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin ve ev sahiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Emre Mahallesi'nde bir evin tuvalet giderinden kedi sesi gelmesi üzerine ev sahipleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, adrese gelerek kurtarma çalışması başlattı. Dar alanda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri uzun süre uğraş verdi. Titiz ve dikkatli bir çalışma sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, ev sakinlerinin ve ekiplerin büyük sevinç yaşamasına neden oldu.

Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Son Haberler
Niğde’de zehir tacirlerine darbe: 5 tutuklama
Niğde’de zehir tacirlerine darbe: 5 tutuklama
Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Elazığ’da teröristlerin sığınakları imha edildi
Elazığ’da teröristlerin sığınakları imha edildi
Batman’da korkutan yangın! Apartmanda hasara neden oldu
Batman’da korkutan yangın! Apartmanda hasara neden oldu
Muğla'da 2 ayrı kazada 5 yaralı
Muğla'da 2 ayrı kazada 5 yaralı