Tuvaleti arayan yolcu, tahliye kaydırağını açtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tuvaleti arayan yolcu, tahliye kaydırağını açtı

Çin'de bir uçak yolcusu tuvaleti ararken yanlışlıkla tahliye kapısını açtı. İlk kez uçağa binen acemi yolcu gözaltına alındı.

Çin'de ilk kez uçağa binen bir yolcu tuvaleti ararken yanlışlıkla şişme tahliye kaydırağını açtı. Uçak tahliye edilirken, yolcu gözaltına alındı.


Çin'de Air China hava yolu şirketine ait uçakta 4 Temmuz'da ilginç bir olay yaşandı. Quzhou'dan Chengdu şehrine gidecek CA2754 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçakta ilk kez uçağa binen bir yolcu henüz pistte kalkışı bekleyen uçakta tuvaleti ararken yanlışlıkla acil çıkış kapısındaki şişme tahliye kaydırağını açtı.

Quzhou Havalimanı'nda meydana gelen olayın ardından uçaktaki tüm yolcular tahliye edildi. Uçuşun iptal edilmesinin ardından yolcuların hava yolu şirketi tarafından otellere yerleştirildiği ve etkilenen yolculara 400 yuan tazminat ödendiği belirtildi.


Kimliği açıklanmayan kadın yolcu, polis tarafından gözaltına alındı. Yolcunun izinsiz olarak şişme kaydırağı açması nedeniyle 200 bin yuan'a (yaklaşık 27 bin 488 euro) kadar para cezasına çarptırılabileceği öğrenildi.

BENZER OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI


Nisan ayında New York'a Delta Havayolları'na ait bir uçakta da benzer bir olay yaşanmış kalkıştan kısa bir süre sonra tahliye kaydırağı açılan uçak havalimanına dönmek zorunda kalmıştı. Haziran 2017'de ise Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanında bir yolcu, yanlışlıkla tahliye kaydırağını açmış ve polis tarafından 12 gün boyunca gözaltında tutulmuştu.

aw243735-01.jpg

Son Haberler
Yıllardır tatilcileri soyulacak soğan gören turizm esnafı ağlıyor. Ağlama bebeğim ağlama 1 yıl kaldı bayrama Gündem
Yıllardır tatilcileri soyulacak soğan gören turizm esnafı ağlıyor. Ağlama bebeğim ağlama 1 yıl kaldı bayrama
Yol kenarındaki ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti Yerel Haberler
Yol kenarındaki ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Göztepe'den Fenerbahçe'yi kurtaracak teklif Spor
Göztepe'den Fenerbahçe'yi kurtaracak teklif
En büyük orman yangını: 26 bin dönümden fazla kayıp Dünya
En büyük orman yangını: 26 bin dönümden fazla kayıp
Üniversitelerde ikinci öğretim kapatıldı. YÖK Başkanı açıkladı Gündem
Üniversitelerde ikinci öğretim kapatıldı. YÖK Başkanı açıkladı
Dervişoğlu'ndan emekli çıkışı: Yıkım planı 2008'de başladı Gündem
Dervişoğlu'ndan emekli çıkışı: Yıkım planı 2008'de başladı