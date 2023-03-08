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Tuzla’da belediye otobüsleri yandı 

Tuzla’da eski İETT garajı olarak kullanılan alanda park halindeki 3 halk otobüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çıkan yangın sonucu otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 07:08
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Tuzla’da belediye otobüsleri yandı 

Tuzla’da belediye otobüsleri yandı 
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İHA'nın haberine göre, olay saat 04.00 sıralarında Şifa Mahallesi, Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alanda bulunan park halindeki 3 otobüsten bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Bölgede devriye görevinde bulunan gece bekçileri otobüslerden duman çıktığını fark edince itfaiyeye haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Öztaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tekin “Nedeni henüz araştırılıyor. İtfaiye gelene kadar maalesef 3 aracımız İstanbul’a hizmet veremeyecek duruma geldi. Bizim için büyük bir felaket gibi gözükmekte çünkü halka hizmet veren 3 halk otobüsü yandı" diye konuştu.

Tekin "Nedenini bilmediğimiz için bir şey söyleyemiyoruz. Üzgünüz çünkü milli servet bunlar. 3 otobüsün İstanbul’a eksik hizmet vermesi bizim açımızdan büyük sıkıntı olacak” dedi.

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﻿Tuzla’da belediye otobüsleri yandı 
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