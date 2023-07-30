Tweet ve Retweet sözü artık tarih oluyor. İşte yerlerine kullanılacak kelimeler

Editör: Özlem KIRAL

Twitter, X'e dönüştükten sonra platformun logosu ve ismi de değişti. Tek değişiklil bununla sınırlı kalmadı ve şirkette çalışanların hesaplarındaki rozetler bile hem renk hem de biçim değiştirdi.

Elon Musk tüm bu gelişmelerin ardından Twitter'ın San Fransisco'da bulunan merkez binasındaki Twitter tabelasını söktürerek yerine X tabelası astırdığı iddia edildi.

Aylık 541 milyon kullanıcısı olan X, artık paylaşılan gönderilere Tweet demek yerine Post ibaresini kullandığı görüldü.

Öte yandan kullanıcıların beğendiği paylaşımları tekrar paylaşarak yaptığı Retweet ise Repost olarak güncellenecek.