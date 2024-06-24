Ücretsiz yaz okulları başlıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl il genelinde 1 Temmuz tarihinden itibaren ilkokul 2. sınıftan başlayarak tüm kademelerdeki öğrenciler için spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanlarında ücretsiz yaz okulları düzenleyeceklerini belirtti.

Kökrek, yaz okullarının öğrencilere sadece dinlenme değil, aynı zamanda farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme, yeni deneyimler kazanma ve farklı yeteneklerini keşfetme fırsatı sunduğunu belirtti.

Kökrek, ortaokul ve lise düzeyindeki kursların il ve ilçe merkezi komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacağını ifade ederken, bu kurslara katılan öğrenci ve kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmayacağını vurguladı.

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Kökrek, yaz okullarının yanı sıra ortaokul 8., lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik akademik derslere destek ve yetiştirme kursları da düzenleyeceklerini belirtti. Bu kursların, öğrencilerin eksiklerini gidermelerine, sınavlara hazırlanmalarına ve akademik başarılarını artırmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

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Mezunlar için halk eğitim merkezlerinde çeşitli kurslar düzenleneceğini vurgulayan Kökrek, bu kursların mezunların yeni beceriler edinmelerine ve iş hayatına daha hazır bir şekilde adım atmalarına olanak tanıyacağını belirtti.​​​​​​​

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Yaz döneminde ortaokul 8., lise 11. ve 12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destek ve yetiştirme kursları düzenleneceğini belirten Kökrek, haftada bir ders için 6 saatlik destekleme ve yetiştirme kurslarının açılabileceğini ifade etti.​​​​​​​

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Kökrek, yaz okulu kapsamında açılan kursların haftada 5 gün ve saat 13.30'dan sonra planlanacağını belirtirken, bir dersin günlük olarak 2 saatten fazla süre planlanmayacağını ve kursların süresinin en az 4 hafta, en fazla 8 hafta olacağını ifade etti.

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Öğrencilerin 2. sınıftan itibaren en fazla 2 alanda ders seçebileceklerini vurgulayan Kökrek, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kursların sınıf düzeyine göre gruplar halinde açılacağını söyledi.

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Yaz okulu kurslarının spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere 4 dalda seçilebileceğini kaydeden Kökrek, spor alanını tercih edecek öğrencilere atletizm, basketbol, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları ve satranç gibi çeşitli spor dallarında eğitim verileceğini belirtti.

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Görsel sanatlar alanında ise resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık gibi seçeneklerin bulunduğunu, müzik alanında ise gitar, keman, piyano/org, bağlama/saz, ud/kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve melodika gibi seçeneklerin sunulacağını söyledi.

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Bilişim alanında ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda döküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri gibi seçeneklerin olduğunu belirten Kökrek, "Bu yaz okullarının öğrencilerimiz için unutulmaz bir deneyim olacağına ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Tüm öğrencilerimizi ücretsiz olan bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.