Üçüncü kattan düşen işçi ağır yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi binanın üçüncü katından düşerek ağır şekilde yaralandı.

Üçüncü kattan düşen işçi ağır yaralandı

İHA’nın haberine göre, olay, Milas’ın Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan bir inşaatta iskele üzerinde çalışma yapan 37 yaşındaki Kamuran Y. üçüncü kattan dengesini kaybederek yere düştü. Başından yaralanan Kamuran Y.’ye ilk müdahale vatandaşlar ve çalışma arkadaşları tarafından yapıldı. Meydana gelen kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Kamuran Y. özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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