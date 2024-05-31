Ucuz konut kampanyasında şaka gibi taksitler. 50 bin TL'den başlıyor

Fahiş fiyat artışları, kredilerin daralması ve yükselen faizlerle ulaşılabilir olmaktan çıkan konut sahipliği için Emlak Konut başlattı ama ortaya çıkan taksit detayı yok artık dedirtecek cinsten. 8 bin konut stokunun yer aldığı kampanyada vatandaşa 4 ayrı seçenek sunuluyor. Ucuz konut kampanyası denildi. Kampanyada 1 artı 1 en düşük konutun 5.8 milyon TL'den fiyatlanacağı açıklandı. Aylık taksitlerin ise şaka gibi olduğu ortaya çıktı. İşte 1 artı 1 konutun aylık taksidi neredeyse üç asgari ücrete eşit...50 bin TL’den başlayacak.

Banka ve kefilsiz olarak düğmeye basılan ve 16 projenin dahil olduğu “Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek” kampanyasında İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Balıkesir, Denizli, Antalya yer alacak. Toplam 8 bin konut stokunun dahil olduğu kampanya kapsamında vatandaş, kendisine sunulan 4 ayrı seçenekle ev sahibi olabilecek.

'DİNAMİZ GETİRECEK' DENİLDİ

Kampanyanın detaylarını düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, şu bilgileri paylaşmıştı:

“Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşlarımıza ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanya başlattık.

İlki, peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz. İkinci koşulda, yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6’ncı, 12’nci ve 24’üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor. Üçüncü koşulumuz ise yarısı peşin, kalan yarısı da yüzde 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz. Dördüncüsü ise yüzde 25 peşinat, yüzde 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.”

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdem, İstanbul’da en düşük konut fiyatının 1 + 1’de 5 milyon 800 bin TL olacağını açıkladı. Erdem'e göre taksitler aylık 50 bin TL’den başlıyor.

ŞAKA GİBİ TAKSİTLER HEM DE 1 ARTI 1 İÇİN

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'in 1 artı 1 dairenin aylık ödemesinin 50 bin lira olduğunu söylemesi dikkat çekiciydi. Aslında şaka gibiydi. Çünkü o rakam üç asgari ücrete eşit.