Uganda muhalefetinin lideri saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uganda muhalefetinin lideri saldırıya uğradı

Uganda'nın önde gelen muhalif ismi Bobi Wine, başkent Kampala'nın hemen dışında polisle girdiği çatışmada bacağından vuruldu.

Uganda'nın önde gelen muhalif ismi Bobi Wine'nın vurulmasından sonra yapılan resmi açıklamda "ciddi şekilde yaralandı" denildi.

İnternette dolaşan bir videoda Wine'ın takipçileri tarafından çevrelendiği ve bazıları onu bir arabaya destek vermeden önce vurulduğu görülüyor.

Yakın arkadaşları tarafından paylaşılan görüntülerde sol dizinin altında kanayan bir yara görülüyor.

Wine ile polis arasındaki sokak çatışmaları sıklıkla şiddete dönüşüyordu, ancak bu onun ilk kez böyle bir şekilde yaralanmasıydı. Muhalif lider şu anda adı saklı tutulan bir hastanede tedavi görüyor.

Partisi Ulusal Birlik Platformu, ulusal mecliste herhangi bir muhalefet grubu arasında en fazla sandalyeye sahip . Parti, X adlı sosyal medya platformunda Ugandalı güvenlik görevlilerinin gerçek adı Kyagulanyi Ssentamu olan Wine'ın "hayatına yönelik bir suikattan kıl payı kurtulduğunu" açıkladı.

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