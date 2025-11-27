Süper Lig'de bir sezon Bordo-Mavili formayla top koşturan Fildişi Sahilli yıldız kanat oyuncusu Nicolas Pepe, futbol hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

EVLENİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Nicolas Pepe, 1.5 yıldır beraber olduğu yetişkinlere yönelik filmlerde oynayan ve bu tarz içerikler paylaşan Teanna Trump ile evlenme kararı aldı.

UĞRUNA AİLESİNİ TERK ETTİ

30 yaşındaki oyuncunun, Teanna Trump ile evlenebilmek için iki çocuğuyla görüşmeyi kestiği, eski eşinin de telefonlarını açmadığı öne sürüldü. Pepe hakkında çıkan iddialarla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.