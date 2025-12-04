Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Uğur Dündar, Sözcü ailesiyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Deneyimli gazeteci, ayrılığı Sözcü gazetesindeki köşesinden duyurdu.

'Evet, yolun sonuna geldik.' diyen Dündar, Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum.' ifadelerini kullandı.

Dündar'ın veda yazısı şu şekilde:

Veda...

SÖZCÜ Gazetesi’nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık. (Ozamanlar SÖZCÜ TV yoktu.)

TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da TV programlarım

ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editöryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de...

'EVET, YOLUN SONUNA GELDİK'

Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, SÖZCÜ’den ayrıldıktan sonra da söylemektir. Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum.

Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle...

Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.

UĞUR DÜNDAR KİMDİR?

Uğur Dündar (d. 28 Ağustos 1943; Akören, Silivri )Türk gazeteci, haber programcısıdır.

Dündar, 28 Ağustos 1943'te İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Akören köyünde doğdu. Lise öğrenimini Vefa Lisesi'de tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu. Yasemin Baradan Dündar ile evlendi ve 3 çocuğu oldu.

1970 yılında TRT tarafından açılan bir sınavı kazandı ve televizyon yapımcısı olarak çalışmaya başladı ve Resmî Gazete yazarı oldu. Aynı yıl içinde Birleşik Krallık'ta BBC'nin "Televizyonda Yapım-Yönetim" kursuna katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra TRT'de yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak değişik televizyon programlarına imza attı.

TRT'de 19 yılı aşkın süreyle çalıştı. 1986 yılında Hürriyet yazarı olan Uğur Dündar, Türkiye'de araştırmacı televizyon gazeteciliğini başlatan kişidir.

1992 yılında Show TV'ye geçen Uğur Dündar, 1994 yılında Hürriyet, Aydın Doğan'a satılmasından sonra 1995'te Show TV'ye veda edip Kanal D'ye geçti. 2000 yılında Show TV'ye geri dönüp Star TV'ye geçti.

Star TV'de Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu ve Star TV'ye geçtikten sonra Star yazarı oldu.

2001 yılında ise Kiss TV ve Sabah Gazetesi'nde çalıştı. 2002 yılında Atv'ye geçip tekrar Star TV'ye geçerek Star yazarı tekrar oldu. Ardından tekrar Kanal D'ye geçti. 2004 yılında CNN Türk ile ortak yayın yapmıştır.

2008 yılında Uğur Dündar son olarak Star Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürdü ve ana haber bülteni sundu. 2010 yılında yeniden Hürriyet'e çalıştı.

Bugüne kadar çok sayıda programa imza atan Uğur Dündar haber programı Arena'nın genel yönetmenliğini yaptı. Yıllardır ülkenin gündemini takip eden Arena programıyla çok sayıda ödülün sahibi oldu.

2011 yılında Star TV, Doğuş Grubu'na satıldıktan sonra Star TV'ye veda etti.

Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde "Televizyon Programcılığı" derslerinde lisansüstü hocalık yaptı.

2012 yılında kısa bir süre Milliyet'e geçti. Sonrada arkadaşı Emin Çölaşan tarafından Sözcü'ye geçti. Mart 2013'te başladığı Artı Bir Tv'de kısa bir dönem ana haber bülteni sundu.

Rol aldığı filmler veya diziler

İşte Hayat (1975) Rolü: Kendisi

Olacak O Kadar (Parodi dizisi 1989) Rolü: Sunucu

Yılan Hikayesi (1999) Rolü: Cameo görüntü

Üvey Baba (2000) Rolü: Cameo görüntü

Olacak O Kadar (Parodi Dizisi 2002) Rolü: Kendisi

Benim Annem Bir Melek (2009) Rolü: Cameo görüntü

Dersimiz Atatürk (2010) Rolü: Cameo görüntü

Diktatör Adolf Hitler'in Hayatının Esrarengiz Yönleri (2015) Rolü: Cameo görüntü

Çalıştığı gazeteler

1970: Resmî Gazete

1970-1986: Resmî Gazete

1986-2000: Hürriyet

2000-2001: Star

2001-2002: Sabah

2002: Star (kısa bir süre)

2010-2011: Hürriyet (spor yazarı olarak)

2012: Milliyet (hem spor yazarı hem de konuk yazar olarak)

2012-2025: Sözcü