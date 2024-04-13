Ukrayna, Letonya ile güvenlik anlaşması imzaladı

Yapılan imza töreni sonrası basına açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, verdiği desteklerden dolayı Letonya’ya hükümetine teşekkür ettikten sonra “Letonya bu yıl boyunca yaklaşık 112 milyon avroluk askeri destek sağlayacak. Dahası bombalanan şehirlerimizin yeniden inşası, altyapının korunması, mayın temizleme, insansız teknolojiler ve siber güvenlik konularında da destek verecek” dedi.

Anlaşmaya göre Letonya, Ukrayna'ya her yıl GSYİH'nın yüzde 0.25 oranında askeri yardım sağlamayı kabul etti.

Ukrayna'nın Ocak 2024'ün Ocak ayında Birleşik Krallık'ta imzaladığı ilk güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmadan sonra 11-12 Temmuz 20023 tarihlerinde Litvanya'nın Vilnius şehrinde toplanan NATO zirvesinde G7 ülkeleri Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin bir deklarasyon imzalamıştı. Daha sonra diğer NATO ve AB ülkeleri de deklarasyona imza atarak güvenlik duvarını büyütmüşlerdi.