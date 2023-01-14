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Limanlardan taşınan tahıl miktarı belli oldu

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:39
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Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17,2 milyon tonu geçti

Limanlardan taşınan tahıl miktarı belli oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkinin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, sevkiyat kapsamında 643 geminin Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptığı kaydedildi. (AA)

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