Ukrayna: “Rusya’dan fırlatılan 20 dronu düşürdük”

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş hız kesmeden devam ederken Ukrayna tarafından yapılan bir açıklamada Rusya tarafından dün gece ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından fırlatılan 25 dorunun 20'sinin 6 farklı bölgede düşürüldüğü kaydedildi. Rusya'nın aynı zamanda 9 füze de fırlattığını aktarılırken Kiev Bölge Valisi Ruslan Kravchenko saldırılarda herhangi bir hasar meydana gelmediğini, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Cherkasy Bölge Valisi Ihor Taburets ise hava savunma sisteminin bir dronu düşürdüğünü ve herhangi bir hasar yaşanmadığını bildirdi.

Herson Valisi Oleksandr Prokudin, hava savunma sisteminin Herson'da 5 dronu düşürdüğünü ve son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda 13 yaralı olduğunu sözlerine ekledi.