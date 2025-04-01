Ukrayna ve ABD, nadir toprak elementleri anlaşmasının taslağını tartışıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kiev'de temaslarda bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budris ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki ikili görüşmenin ardından Sybiha ile Budris ortak basın toplantısı düzenledi. Budris'in Ukrayna'da bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Sybiha, ülkesine verdiği destek nedeniyle Litvanya'ya teşekkür etti.

Sybiha, ABD ile ülkesi arasında Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak elementleri anlaşmasının hazırlık sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Sybiha, Dışişleri Bakanlığı'nın 28 Mart'ta diplomatik kanallar aracılığıyla ABD tarafından söz konusu anlaşmanın yeni taslağını teslim aldığını belirterek, her iki taraf için uygun bir metni oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi.

Ukrayna tarafının, daha önce geliştirilen çerçeve anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu fakat daha sonra anlaşma metninin değiştiğini aktaran Sybiha, "Bu tür bir belgenin geliştirilmesi için kendi yasalarımız var. Buna göre, gerekli iç prosedürleri başlatmak için uygun çalışmalar yürütüldü. Anlaşmanın taslağı hakkında ABD tarafıyla istişarelere başladığımızı teyit ediyorum" ifadelerini kullandı.