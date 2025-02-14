Ukrayna'dan flaş açıklama: Çernobil Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Perşembe gecesi bir Rus insansız hava aracının (İHA), Belarus sınırına yakın Çernobil’deki yıkılmış nükleer santrali vurduğunu ve Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını hasar gördüğünü ve saldırının yangına yol açtığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum Servisi, saldırının ardından radyasyon seviyelerinin normal sınırlar içinde kaldığını duyurdu. Zelenski, “Yüksek patlayıcı başlığa sahip bir Rus saldırı İHA’sı, dünyayı radyasyondan koruyan bariyeri hedef aldı” dedi.

Çernobil Nükleer Santrali’nin 4 numaralı reaktörünü kaplayan beton bariyerin hasar gördüğünü ve çıkan yangının söndürüldüğünü belirtti.

Zelenski, “Radyasyon seviyeleri değişmedi ve sürekli olarak izleniyor. İlk değerlendirmelere göre, barınağın gördüğü hasar ciddi” diye ekledi.

Zelenski tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece, yüksek patlayıcı başlıklı bir Rus saldırı uçağı, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurdu.

Bu sığınak Ukrayna tarafından Avrupa ve dünyadaki diğer ülkelerle birlikte, Amerika ile birlikte inşa edildi.

Dünyada bu tür yerlere saldıran, nükleer santralleri işgal eden ve sonuçları hiç düşünmeden savaş açan tek ülke bugünün Rusya'sıdır. Bu, tüm dünya için bir terör tehdididir.

Çernobil Nükleer Santrali'ndeki sığınak bu drone tarafından hasar gördü. Yangın söndürüldü. Şu an itibariyle radyasyon seviyeleri artmadı ve sürekli izleniyor.

İlk değerlendirmelere göre sığınaktaki hasar önemli.

Rusya her gece Ukrayna'nın altyapısına ve şehirlerine bu tür saldırılar düzenliyor. Rusya ordusunu genişletmeye devam ediyor ve dengesiz, insanlık karşıtı devlet söyleminde hiçbir değişiklik göstermiyor.

Bu, Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmadığı anlamına geliyor - dünyayı aldatmaya devam etmeye hazırlanıyor. Bu yüzden hayata değer veren herkesin birleşik baskısı olmalı - saldırgana baskı. Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır."