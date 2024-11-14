UKS Dolijdy Bialystok için tarihi bir maç!

Takımın rakipleri SKST Havirov (Çek Cumhuriyeti), Roskilde Bordtennis BTK 61 (Danimarka) ve STK Libertas Marinkolor (Hırvatistan) olacak. Masa Tenisi Şampiyonlar Ligi grup maçları 15-17 Kasım tarihlerinde Polonya'da KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów kulübünün sahasında oynanacak. Tüm maçlar ETTU web sitesinden yayınlanacak.

Masa tenisi kulübünün tarihi - spora duyulan tutkudan

UKS Dojlidy Białystok kulübü 1999 yılından beri varlığını sürdürmektedir. 2004 yılında çocuklar ve gençler için eğitim başlatılmış ve kulüp ilk kez erkekler birinci ligine yükselmiştir. Kulüp varoluşunun en başından itibaren iki büyük hedef belirlemiştir: gençlerin en üst düzeyde eğitimi ve en üst ligde performans gösteren güçlü bir üst düzey takım. Uzun yıllar süren çabaların ardından bu hedeflere ulaşıldı, ancak UKS Dojlidy kulübün işleyişinin tüm yönlerini sürekli olarak iyileştirme çabalarından vazgeçmiyor. Geçmişte UKS Dojlidy Białystok, Polonya Gençler, Harbiyeliler, Küçükler, Gençler ve Büyükler Şampiyonaları da dahil olmak üzere birçok ulusal turnuvanın organizatörü olmuştur. Son Polonya Büyükler Şampiyonası 2018 yılında düzenlendi ve toplumda şimdiye kadarki en iyilerden biri olarak selamlandı. Çocuk ve gençlerin eğitimi açısından kulüp, gençlik sporları sisteminde kazandığı puanların da gösterdiği gibi, birkaç yıldır Polonya'da ön sıralarda yer almaktadır. Oyuncular ve sporcular her yıl Polonya Şampiyonalarında birçok madalya kazanıyor ve geçmişte Avrupa Şampiyonalarına ve Dünya Şampiyonalarına da katıldılar.

Kulübün merkezi Podlasie'nin başkenti Bialystok şehrindedir. Polonya'nın kuzeydoğusundaki en büyük masa tenisi eğitim merkezidir. Her yıl, başta Lubelskie ve Warmian-Masurian Voyvodalıklarından olmak üzere Polonya'nın diğer bölgelerinden de genç erkek ve kadın oyuncular Bialystok'a gelmektedir.

Polonya'daki Podlasie bölgesini keşfedin

Podlaskie Voyvodalığı, hem doğayla temas kurmak isteyen turistleri hem de tarih ve kültürle ilgilenenleri memnun eden Polonya'nın en güzel ve eşsiz bölgelerinden biridir.

Doğal hazineler arasında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Avrupa'nın son ve en büyük doğal ova ormanlarından biri olan Bialowieza Ormanı'na dikkat çekilmelidir. Orman, bu toprakların sembolü olan bizonlar da dahil olmak üzere pek çok nadir hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Knyszynska Ormanı, vahşi doğası ve bozulmamış doğasıyla keyif veren bir başka orman alanıdır. Polonya'da vahşi yaşamı gözlemlemek için en iyi yerlerden biridir. Bölge ayrıca ormanlar, bataklıklar ve çayırlardan geçen yürüyüş ve bisiklet parkurları da sunmaktadır.

Eyaletin başkenti Bialystok, tarih ve kültür açısından zengin bir şehirdir. Polonya'nın en güzel Barok saraylarından biri olan Branicki Sarayı görülmeye değerdir. Bialystok ayrıca Branicki Parkı gibi güzel parklara ve çok sayıda müze ve tiyatronun yanı sıra şehrin çok kültürlü tarihiyle ilgili zengin bir kültürel teklife sahiptir.